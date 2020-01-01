أخبار برشلونة: كورزاوا خارج حسابات الكتلان وميسي وديبالا بدلاء لاوتارو!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 6 مايو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

المزيد من الفرق

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 6 مايو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 6 مايو 2020

بنفيكا يدخل السباق على إيمرسون

انضم بنفيكا إلى السباق للتعاقد مع مدافع برشلونة المعار لريال بيتيس إيمرسون رويال وفقًا لتقرير نشر في النسخة المطبوعة اليوم من الصحيفة البرتغالية ريكورد.

المدافع البرازيلي موجود حاليًا على سبيل الإعارة في الفريق الأندلسي حتى نهاية الموسم المقبل، لكن البلوجرانا قد يعيده مع بداية سوق الانتقالات ويبيعه بعقدٍ كامل.

وبجانب بنفيكا فإن إنتر وباير ليفركوزن مهتمان أيضًا بالتوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا مع بعض التقارير التي تشير إلى أن الفريق الألماني سيكون على استعداد لتقديم ما بين 20-30 مليون يورو.

إيمرسون الذي لديه عقد مع برشلونة حتى نهاية موسم 2023/24 ، خاض 24 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

صراع بين برشلونة وريال مدريد على موهبة برتغالية

هيركولانو نابيان الذي سجل أربع مرات في تسع مباريات مع البرتغال تحت سن 17 سنة، سيشهد انتهاء عقده الحالي مع فيتوريا في نهاية الموسم المقبل.

المهاجم لم يمثل الفريق الأول بعد، لكنه سجل 43 مرة على مستوى الشباب خلال الموسمين الماضيين، مما أدى على ما يبدو إلى اهتمام عدد من الفرق بالحصول على خدماته.

وفقًا لموندو ديبورتيفو، تعرف كل من برشلونة وريال مدريد على نابيان من قبل الكشافة الخاصة بطرفي الكلاسيكو وقد يحاولان الحصول على توقيع مع فتح سوق الانتقالات.

"إذا رحل لاوتارو، أريد ميسي أو ديبالا"

يقول ماسيمو موراتي رئيس إنتر السابق أن لاوتارو مارتينيز لن يعوض رحيله في سوق الانتقالات إن حدث إلا ميسي أو ديبالا.

المهاجم مرتبط بالرحيل إلى برشلونة في الميركاتو، وقد حدد موراتي للنيراتزوري بديلين على مستوى عالمي إذا تم تنفيذ الصفقة.

كريسبو ينصح لاوتارو بالبقاء في الإنتر

قال نجم الأرجنتين السابق هيرنان كريسبو ، إن هدف برشلونة لوتارو مارتينيز يجب أن يبقى في إنتر في المواسم القليلة القادمة لمواصلة تطوره.

ارتبط اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بالانتقال إلى كامب نو منذ سوق الانتقالات في يناير ، بعد أن سجل 16 هدفًا في 31 مباراة مع النيراتزوري هذا الموسم.

برشلونة لا يريد كورزاوا

وفقًا لـLe10Sport، فإن برشلونة غير مهتم بالظهير الأيسر لباريس سان جيرمان ليفين كورزاوا.

ذكرت تقارير في الصحافة الإسبانية أن الكتلان يتطلعون إلى توقيع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في سوق الانتقالات، والذي ينتهي عقده في نهاية الموسم.

لكن الفرنسي لن يرحل إلى كامب نو ، حيث من المرجح أن ينضم إلى إنتر أو آرسنال .