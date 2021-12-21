أخبار برشلونة: عودة خيار زياش.. وهدوء بشأن دي يونج

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021:

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في سوق الانتقالات أكد أن برشلونة وضع المغربي حكيم زياش نجم نادي تشيلسي في خططه مرة أخرى.

ويأتي ذلك في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مع مانشستر سيتي حول صفقة ضم فيران توريس.

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صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية تؤكد أن برشلونة يحضر عرضًا بقيمة 30 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات داني أولمو نجم لايبزيج الألماني.

أولمو، الذي قضى فترة تكوينه في أكاديمية "لا ماسيا" يفكر جديًا في العودة إلى برشلونة خلال يناير المقبل.

رغم وجود الكثير من التكهنات حول مستقبل فرينكي دي يونج، وخروجه الوشيك من برشلونة، إلا أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت هدوء الأوضاع بشأن الهولندي.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن تشافي يعرف تمامًا ما يجب فعله لاستعادة أفضل نسخة من دي يونج، وسيظهر ثقته في اللاعب الهولندي بعد فترة من تراجع مستواه.

الصحفي الإسباني جيرارد مورينو أكد أن توتنهام الإنجليزي عاد من جديد لمحاولة التعاقد مع الفرنسي كليمون لونجليه مدافع نادي برشلونة.

توتنهام لم ييأس من رفض برشلونة عرضه للتعاقد مع المدافع الفرنسي في الصيف الماضي، وسيعود من جديد لمحاولة ضمه.

لونجليه لم يبدأ سوى أربع مباريات فقط مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، ويأمل توتنهام أن تكون قلة دقائق لعبه دافعًا لتفكيره في الخروج من "كامب نو".