عناد سيتي يدفع برشلونة لخيار ضم زياش!

يواصل نادي برشلونة الإسباني الضغط من أجل التعاقد مع فيران توريس جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

جهود برشلونة المستمرة يقابلها ضغط من جانب توريس نفسه على إدارة مانشستر سيتي من أجل السماح له بالرحيل إلى "كامب نو" في يناير المقبل.

ويعد التعاقد مع فيران توريس أولوية بالنسبة إلى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، لكن يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام في المفاوضات بين النادي الكتالوني ومانشستر سيتي.

لماذا غير مانشستر سيتي موقفه؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن مانشستر سيتي قرر عدم تقديم أي تنازلات أخرى في الصفقة.

مانشستر سيتي يريد الحصول على 60 مليون يورو للسماح برحيل فيران توريس، لكن عرض برشلونة توقف عند 45 مليون يورو.

وبينما كان الناديان يحاولان التفاوض وتقديم بعض التنازلات، مع قيام اللاعب بالضغط وتقديم تنازلات هو الآخر، انهارت الأمور.

مانشستر سيتي قرر إظهار قوته، وأوضح لبرشلونة أنه ليس لديه مشكلة في وجود العديد من اللاعبين المميزين في صفوفه، حتى لو كان بعضهم يلعب قليلًا.

موقف القوة الذي أظهره مانشستر سيتي يأتي بسبب رغبته في أن يقوم برشلونة برفع عرضه، خاصة لأن النادي الإنجليزي يعرف حاجة تشافي إلى لاعبين في الخط الهجومي.

ما هو دور زياش؟

ومع الصعوبات التي يواجهها برشلونة في التفاوض مع مانشستر سيتي، فإن النادي الكتالوني قد يحول أنظاره إلى أهداف أخرى.

ومن بين الأهداف التي يفكر فيها برشلونة، يبرز اسم المغربي حكيم زياش نجم نادي تشيلسي الإنجليزي.

وحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بسوق الانتقالات، فإن حكيم زياش هو الخطة البديلة في مفكرة برشلونة.

لكن المشكلة الكبرى في التعاقد مع المغربي، هي أن اللاعب سيشارك مع منتخب المغرب بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في يناير وفبراير 2022.

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