أخبار برشلونة: ثقة في تجديد عقد ديمبيلي وتشافي يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبل ديباي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات السبت 2 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

يقترب موعد انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم السبت 2 يوليو 2022:

اهتمام أوروبي كبير بالتعاقد مع مينجيزا

برشلونة متفائل بتمديد عقد عثمان ديمبيلي

تشافي يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبل ديباي

برشلونة يقترب من حسم صفقة ماركوس ألونسو

اهتمام أوروبي كبير بالتعاقد مع مينجيزا

ذكرت "موندو" أن أوسكار مينجيزا مطلوب في عدة أندية وقد يغادر برشلونة بالفعل هذا الصيف.

المدافع محط اهتمام بوردو، فالنسيا، وهيرتا بيرلين، وأضاف "دي مارزيو" أن مونزا أيضاً مهتم بخدماته.

برشلونة متفائل بتمديد عقد عثمان ديمبيلي

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة متفائل بخصوص تمديد عقد عثمان ديمبيلي، وذلك بعد أن انتهى العقد الأخير رسمياً بنهاية يونيو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو" فإن برشلونة يأمل أن يقبل الفرنسي عقداً بمقابل أقل 40 بالمائة عن السابق على صعيد الراتب.

تشافي يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبل ديباي

أوضحت تقارير صحفية، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، اتخذ قراراه النهائي بشأن مستقبل ممفيس ديباي، لاعب الفريق إما بالرحيل أو الاستمرار.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن تشافي قرر ابعاد اللاعب الهولندي عن حساباته وأخبره بذلك، ومن جانبها ستوافق إدارة برشلونة على رحيل اللاعب في حال وصول عرض مالي مناسب.

برشلونة يقترب من حسم صفقة ماركوس ألونسو

أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة، يقترب من حسم صفقة ماركوس ألونسو، لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خلال الأسبوع القادم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن الفريق الكتالوني، اتفق مع تشيلسي على حسم الصفقة، وانضمام اللاعب قبل بداية المعسكر الإعدادي للفريق الكتالوني في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يحسم الصفقة مقابل 10 مليون يورو.