النصر ضد الاتحاد | ظُلم العميد ونقطة مظلمة للعالمي .. والسؤال: ماذا يريد كاسترو؟!

ملامح الكلاسيكو الأخير في موسم دوري روشن 2023-2024 بين النصر والاتحاد..

SHAHID

لحسن حظ الاتحاد أن الليلة هي آخر مباراة في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، حقيقةً هو لحسن حظ كافة عشاق كرة القدم..

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العميد الليلة سقط أمام النصر برباعية مقابل هدفين، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة.

بأيدي فارغة تمامًا من كل شيء، يُسدل النمور الستار على موسمهم، على أمل أن يكون القادم أفضل.

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لكن قبل أن نُسدل الستار معهم، لنستعرض سويًا أبرز النقاط من ذاك الكلاسيكو..