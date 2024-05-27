النصر ضد الاتحاد | ظُلم العميد ونقطة مظلمة للعالمي .. والسؤال: ماذا يريد كاسترو؟!

لحسن حظ الاتحاد أن الليلة هي آخر مباراة في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، حقيقةً هو لحسن حظ كافة عشاق كرة القدم..
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العميد الليلة سقط أمام النصر برباعية مقابل هدفين، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة.
بأيدي فارغة تمامًا من كل شيء، يُسدل النمور الستار على موسمهم، على أمل أن يكون القادم أفضل.
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لكن قبل أن نُسدل الستار معهم، لنستعرض سويًا أبرز النقاط من ذاك الكلاسيكو..
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