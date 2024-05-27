ليلة كريستيانو رونالدو التاريخية مع النصر .. "بدأت باللغة العربية وانتهت برقص هستيري على أنقاض عبدالرزاق حمدالله"

رونالدو يدخل التاريخ من أوسع أبوابه..

SHAHID

"ختامه مسك".. هكذا أراد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أن يُسدِل الستار على موسمه "المتقلب"، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

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النصر عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث ودع المنافسة على كافة البطولات، مع التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ ضاربًا موعدًا ناريًا مع الهلال، مساء يوم الجمعة القادم.

وبعد معاناة طويلة.. أنهى النصر، مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي، بالفوز على الاتحاد في كلاسيكو المملكة الكبير، وبأربعة أهداف مقابل اثنين.

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رونالدو كان هو "عريس الليلة"؛ وذلك بتسجيله هدفين من أصل ثلاثية فريقه في شباك العميد الاتحادي، والذي دخل بهما تاريخ الدوري السعودي، من أوسع أبوابه.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد أداء الأسطورة كريستيانو رونالدو، في كلاسيكو النصر والاتحاد..