أخبار برشلونة: انفراج في أزمة أومتيتي .. وطلبات ديمبيلي لا تتوقف

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 5 يناير 2022:

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد نجحت محاولات نادي برشلونة أخيرًا في إقناع الفرنسي صامويل أومتيتي بالرحيل خلال الميركاتو الشتوي في يناير الجاري.

المدافع الفرنسي مقتنع تمامًا أن طريقته تناسب الطريقة التي يعتمدها تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للبارسا، وأنه سيكون له دورًا عاجلًا أم آجلًا في التشكيل، لكنه وفقًا لـ"موندو ديبورتيفو" اقتنع بالرحيل بحثًا عن فرصة مشاركة أكبر في عام كأس العالم قطر 2022.

وأوضحت الصحيفة أن العمل جارٍ حاليًا للعثور على وجهة مناسبة لأومتيتي، لكن هناك شرط وحيد ألا وهو أن يقبل النادي الجديد بتوقيع عقد مع اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري فقط، دون وجود أي بند بأحقية الشراء النهائي. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أعلن برشلونة رسميًا عن نجاحه في تسجيل عقد البرازيلي داني ألفيش الظهير الجديد في صفوف "البلوجرانا".

ألفيش عاد إلى برشلونة في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ساو باولو البرازيلي.

وظهر اسم ألفيش في قائمة برشلونة الخاصة بمباراة ليناريس، ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن مانشستر سيتي يدرس عقد صفقة تبادلية مع برشلونة، تشمل إيمريك لابورت وفرينكي دي يونج.

برشلونة يرغب في تعزيز خط دفاعه بالتعاقد مع لابورت، لكن مانشستر سيتي لن يسمح له بالرحيل إلا إذا حصل على دي يونج في الصفقة.

ويُعتقد أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من كبار المعجبين بقدرات دي يونج الذي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2026.

شبكة "cope" الإسبانية أكدت أن وكلاء ديمبيلي يأملون أن يتخذ برشلونة خطوة جديدة في صورة عرض مُحسن.

ويريد ديمبيلي أن يحظى بنفس معاملة فيران توريس، وأن يؤكد برشلونة على أهميته في خطط النادي.

ويعتقد وكلاء ديمبيلي أنه بعد نتيجة الاجتماع الأخير، فإن الكرة في ملعب برشلونة، وينتظرون تحرك النادي. (طالع لمزيد من التفاصيل)