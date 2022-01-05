رحيل مشروط .. أخيرًا برشلونة يقنع أومتيتي

بعد فترة من محاولة إقناع الفرنسي صامويل أومتيتي؛ مدافع برشلونة الإسباني، بالرحيل خلال الميركاتو الشتوي الجاري، نجح محاولات مسؤولي النادي، والآن بدأت رحلة البحث عن وجهة جديدة للفرنسي.

برشلونة واللعب المالي النظيف:

البرسا تعاقدوا مع أولى صفقاتهم الشتوي بضم فيران توريس قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أيام.

لكن حتى الآن لم تفلح محاولات قيده في سجلات الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إذ تقف قوانين اللعب المالي النظيف عائقًا.

لذلك تعمل إدارة النادي الكتالوني خلال الأيام الجارية على الاستغناء عن بعض اللاعبين، ويأتي على رأسهم أومتيتي.

كيف تم إقناع أومتيتي بالرحيل؟

المدافع الفرنسي مقتنع تمامًا أن طريقته تناسب الطريقة التي يعتمدها تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للبارسا، وأنه سيكون له دورًا عاجلًا أم آجلًا في التشكيل، لكنه وفقًا لـ"موندو ديبورتيفو" اقتنع بالرحيل بحثًا عن فرصة مشاركة أكبر في عام كأس العالم قطر 2022.

وأوضحت الصحيفة أن العمل جارٍ حاليًا للعثور على وجهة مناسبة لأومتيتي، لكن هناك شرط وحيد ألا وهو أن يقبل النادي الجديد بتوقيع عقد مع اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري فقط، دون وجود أي بند بأحقية الشراء النهائي.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن اللاعب يبحث حاليًا عن فرصة مشاركة بعدد دقائق أكبر، بجانب الانضمام لنادٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، حتى ينتقل مع نهاية الموسم لأحد الدوريين الإيطالي أو الإنجليزي.

ماذا قدم أومتيتي مع برشلونة؟

صاحب الـ28 عامًا انضم للبارسا في صيف عام 2016 قادمًا من ليون الفرنسي، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى نهاية موسم 2022-23.

ولم يظهر المدافع الفرنسي في الموسم الجاري سوى في مباراة وحيدة بالدوري الإسباني، وظل حبيسًا لمقاعد البدلاء في البقية.

وبشكل عام، شارك أومتيتي في 133 مباراة في مختلف البطولات بقميص برشلونة، سجل خلالها هدفين، وصنع آخر.

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