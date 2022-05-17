أخبار برشلونة: ألفيش يريد الاستمرار .. وتحديد قيمة ليفاندوفسكي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022:

يبدو أن العلاقة الطبية بين برشلونة وداني ألفيش مقدر لها الاستمرار لما بعد الموسم الجاري الذي يشهد نهاية العقد الحالي له مع الفريق.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإسبانية من جول، حيث أبلغ النجم البرازيلي إدارة النادي الكتالوني رغبته في الاستمرار مع الفريق.

ألفيش أكد للإدارة أن رغبته هي الاستمرار حتى ديسمبر من العام الجاري على الأقل، وهو ما يسمح له بالمشاركة في كأس العالم بقطر 2022. (طالع لمزيد من التفاصيل)

الصحفي الإسباني جيرارد روميرو أكد أن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسأل إدارة "الشياطين الحمر" بشكل يومي عن إمكانية التعاقد مع مواطنه فرينكي دي يونج من برشلونة.

ويرغب تين هاج في العودة للعمل من جديد مع دي يونج، الذي سبق له الإشراف على تدريبه في نادي أياكس الهولندي.

وكشف روميرو أن تين هاج يسأل إدارة مانشستر يونايتد بشكل يومي عن التحديثات الخاصة بتحركات النادي للتعاقد مع نجم وسط "البلوجرانا".

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة تلقى أخبارًا سارة بعد أن علم برغبة نادي فالنسيا في الاستماع إلى العروض التي ستقدم لنجمي "الخفافيش"، كارلوس سولير نجم الوسط، وخوسيه جايا الظهير الأيسر.

وارتبط الثنائي خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل، في ظل رغبة "البلوجرانا" في تعزيز صفوفه.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة مستعد لتقديم 30 مليون يورو من أجل التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

ومع ذلك، إذا رفض بايرن ميونخ هذا العرض، فإن النادي الكتالوني مستعد لتقديم 35 مليون يورو كحد أقصى لضم الدولي البولندي.

ولا ينوي برشلونة أبدًا تجاوز هذا الحد، خاصة وأن وضعه الاقتصادي لا يسمح حاليًا بدفع أكثر من ذلك. (طالع لمزيد من التفاصيل)