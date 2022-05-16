ألفيش يبلغ برشلونة بموقفه من الاستمرار حتى كأس العالم

يبدو أن العلاقة الطبية بين برشلونة ودانييل ألفيش مقدر لها الاستمرار لما بعد الموسم الجاري الذي يشهد نهاية العقد الحالي له مع الفريق.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإسبانية من جول، حيث أبلغ النجم البرازيلي إدارة النادي الكتالوني رغبته في الاستمرار مع الفريق.

ألفيش أكد للإدارة أن رغبته هي الاستمرار حتى ديسمبر من العام الجاري على الأقل، وهو ما يسمح له بالمشاركة في كأس العالم بقطر 2022.

ويرى لاعب باريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق أن إدارة برشلونة لن تقف في طريقه من أجل الاستمرار في صفوف الفريق، حيث لا يمثل مشكلة مادية كبيرة للفريق.

ويحصل ألفيش على الحد الأدنى للرواتب بواقع 100 ألف يورو، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين يورو سيحصل عليهم كإضافات.

ويأمل النجم الكبير أن يصل إلى كأس العالم في أفضل حالاته، بعد ذلك سيجلس مع إدارة النادي من جديد من أجل تحديد مصيره.

وكان اللاعب قد عاد إلى برشلونة بداية من يناير الماضي وترك بصمة واضحة في تحسن نتائج الفريق في النصف الثاني من الموسم.