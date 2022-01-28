أخبار الدوري السعودي اليوم: الهلال يُنهي صفقة إيجالو ويقترب من نجم ضخم آخر!

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 29 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار الدوري السعودي اليوم الجمعة 29 يناير 2022

خاص | تفاصيل عرض الهلال الجديد لضم إيفرتون من بنفيكا

الاتحاد قد يتعاقد مع نجم بوردو

اتفاق الهلال والشباب على صفقة إيجالو

الأهلي قد يُجمد العويس لنهاية الموسم

خاص | كواليس صفقة ميشايل.. اللاعب ضحى بالأموال لأجل الهلال

خاص | تفاصيل عرض الهلال الجديد لضم إيفرتون من بنفيكا

مصادر جول الخاصة كشفت عن استعداد بطل آسيا لتقديم عرض جديد للتعاقد مع إيفرتون سواريس مهاجم بنفيكا البرتغالي، والذي لمع اسمه مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2019.

بطل آسيا يستعد لتقديم عرض جديد تتراوح قيمته حول الـ8 ملايين يورو بهدف إقناع بنفيكا التخلي عن لاعبه صاحب الـ25 عامًا، خاصة أن اللاعب مطلوب كذلك في فلامنجو.

التفاصيل كاملة من هنا

الاتحاد قد يتعاقد مع نجم بوردو

أفادت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إدارة بوردو وبالتنسيق مع المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش قررت إعارة أوتافيو خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري وحتى نهاية الموسم، وذلك بهدف التقليل من المصاريف، إذ يتقاضى شهريًا 150 ألف يورو.

يُشار إلى أن الاتحاد يبحث عن لاعب وسط يُعوض به غياب قائده كريم الأحمدي الذي تعرض لإصابة كسر إجهادي في مشط قدمه مما سيُبعده عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل

اتفاق الهلال والشباب على صفقة إيجالو

بات الهلال قريبًا من التعاقد مع النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الشباب، وذلك بعد تعثر مفاوضاته لضم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم كولن الألماني.

الصحفي التركي إكرم كونور أشار عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى اقتراب الصفقة من الحدوث بالفعل، وقد أكدت صحيفة الجزيرة السعودية تلك الأخبار وكشفت عن التفاصيل.

الجزيرة أوضحت أن الاتفاق بين الهلال والشباب حول انتقال إيجالو بات وشيكًا، مشيرة إلى أن الصفقة ستتم مقابل انتقال عبد الله الحمدان لليوث على سبيل الإعارة بجانب مبلغ من المال.

الأهلي قد يُجمد العويس لنهاية الموسم

الهلال وحتى تلك اللحظة، حسب صحيفة الرياضية السعودية، لم يتحدث أبدًا مع الأهلي حول شراء المدة المتبقية من عقد العويس، مما يُوحي أنه يُفضل استمراره مع ناديه والحصول عليه مجانًا بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة أنه لا يُعاني من نقص أو مشكلة في هذا المركز بتواجد المخضرم عبد الله المعيوف.

هذا نصف المأزق، النصف الآخر حسبما أوضحت الرياضية يتعلق بقرار المدير الفني للأهلي "بسينيك هاسي" باستبعاد العويس من حساباته ومنح الفرصة للحارس الثاني "محمد الربيعي" لحراسة مرمى الفريق حتى نهاية الموسم.

خاص | كواليس صفقة ميشايل .. اللاعب يضحي بالأموال من أجل الهلال

أعلن الهلال صباح الجمعة بصورة رسمية عن تعاقده مع نجم فلامنجو ميشايل ديلجادو عقب مفاوضات مكثفة في الأيام الماضية.

وعلم "جول" أن الهلال قد دفع 8.5 مليون يورو لشراء بطاقة اللاعب، ما يعادل 46 مليون ريال برازيلي.

التفاصيل كاملة من هنا