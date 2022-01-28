خاص | كواليس صفقة ميشايل .. اللاعب يضحي بالأموال من أجل الهلال

أعلن الهلال صباح الجمعة بصورة رسمية عن تعاقده مع نجم فلامنجو ميشايل ديلجادو عقب مفاوضات مكثفة في الأيام الماضية.

اللاعب وقع على عقد لمدة ثلاث سنوات مع بطل آسيا بحسب بيان الهلال الرسمي، والذي توجه فيه بالشكر لمساهمة العضو الذهبي الأمير وليد بن طلال بإتمام الصفقة.

ماهي كواليس انضمام ميشايل للهلال من فلامنجو؟

وعلم "جول" أن الهلال قد دفع 8.5 مليون يورو لشراء بطاقة اللاعب، ما يعادل 46 مليون ريال برازيلي.

ولا يملك فلامنجو بطاقة اللاعب بالكامل، ولكن فقط 80 بالمائة، بينما يملك ناديه السابق جوياس نسبة 5%، واللاعب نفسه 15% من بطاقته.

ورفض جوياس التخلي عن حقه في تلك النسبة، مما هدد إتمام الصفقة حسبما علم "جول" من مصادره.

وقرر اللاعب التضحية بالنسبة الخاصة به من الصفقة، 15% من الإجمالي، من أجل إتمامها والانتقال لصفوف الزعيم.

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ما هو الراتب الذي سيتحصل عليه اللاعب؟

وبحسب معلومات "جول"، سيحصل ميشايل على قرابة 2 مليون يورو بالموسم عقب مفاوضاته الناجحة مع الهلال على البنود الشخصية.

وعلم "جول" من مصادر مقربة من اللاعب أن السبب الرئيسي في رحيله عن فلامنجو هو تخوفه من أسلوب لعب المدرب الجديد باولو سوسا، وأنه قد يخرجه من حساباته.

ميشايل كان من أبرز لاعبي فلامنجو في 2021، إذ سجل الموسم الماضي 18 هدفاً وصنع 8 بكل المسابقات.

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