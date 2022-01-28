خاص | تفاصيل عرض الهلال الجديد لضم إيفرتون من بنفيكا

يبدو أن الهلال لن يتوقف عن دعم صفوفه حتى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي الجاري، إذ بعد ضمه للجناح البرازيلي ميشايل فجر اليوم، مازال يسعى النادي لضربة جديدة مذهلة.

مصادر جول الخاصة كشفت عن استعداد بطل آسيا لتقديم عرض جديد للتعاقد مع إيفرتون سواريس مهاجم بنفيكا البرتغالي، والذي لمع اسمه مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2019.

ما هي تفاصيل عرض الهلال الجديد لضم إيفرتون؟

مصادر جول النسخة البرازيلية أوضحت أن الهلال حاول ضم إيفرتون سابقًا، وقد قدم عرضًا بقيمة 6 ملايين يورو تم رفضه على الفور من جانب بنفيكا.

بطل آسيا يستعد لتقديم عرض جديد تتراوح قيمته حول الـ8 ملايين يورو بهدف إقناع بنفيكا التخلي عن لاعبه صاحب الـ25 عامًا، خاصة أن اللاعب مطلوب كذلك في فلامنجو.

مصادرنا أوضحت أن الهلال قدم لإيفرتون راتبًا سنويًا تبلغ قيمته 3 أضعاف راتبه الحالي في البرتغال، وذلك بهدف إقناعه بالانتقال للحياة في السعودية.

اللاعب الذي قاد بلاده للفوز بكوبا أمريكا 2019 وكان رجل المباراة النهائية أمام بيرو كان قد رحب في بداية سوق الانتقالات الشتوي الجاري بالعودة إلى البرازيل، ولا تستبعد المصادر المتابعة محاولة أخيرة جادة من فلامنجو للحصول على توقيعه.

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ما هي صفقات الهلال في يناير 2022؟

الهلال كان نشيطًا جدًا حتى الآن في سوق الانتقالات الشتوي، إذ جدد أولًا عقود لاعبيه سالم الدوسري ومحمد البريك ومحمد كنو، ومن ثم تعاقد مع عبد الرحمن العبيد من النصر.

بطل آسيا لم يتوقف وتعاقد مع سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي مدافع ولاعب وسط الاتحاد، وقد حصل كذلك على توقيع محمد العويس حارس مرمى الأهلي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

الأخبار تتحدث كذلك عن مفاوضات بين الهلال والشباب حول ضم أوديون إيجالو هداف الليوث والدوري السعودي هذا الموسم، فيما تربطه أخبار أخرى بالفرنسي أنتوني موديست مهاجم كولن الألماني.

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