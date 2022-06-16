أخبار الدوري السعودي اليوم: الهلال يريد ماتا .. وطارق حامد يتفق مع الاتحاد

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الخميس 16 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 16 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 16 يونيو 2022:

يدرس الإسباني خوان ماتا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الوقت الحالي العروض التي وصلت له، من أجل الاختيار من بينها، ومن ضمنها عرض ضخم من نادي الهلال.

وكشفت صحيفة "as" الإسبانية أن ماتا يقوم بتقييم العروض التي وصلت له، حيث تلقى عددًا من العروض التركية التي رفضها مؤخرًا.

وأكدت الصحيفة أن نادي الهلال، الذي يعد من أنجح الأندية السعودية والآسيوية، تقدم بعرض قيمته 10 ملايين يورو سنويًا لمحاولة إقناع ماتا للانضمام إلى "الزعيم" لكنه حتى الآن غير مقتنع بالعرض. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أكد موقع "le360" المغربي أن نادي الاتفاق قرر إغلاق المفاوضات مع أشرف بنشرقي جناح نادي الزمالك المصري.

التقرير أكد أن الاتفاق قرر التراجع عن التفاوض مع بنشرقي لضمه في صفقة انتقال حر، بسبب طلباته المالية المبالغ فيها.

وأكد الموقع أن الاتفاق يعيش خلال الوقت الحالي في أزمة مالية ضخمة، لن تمكنه من توفيق الشروط المادية للتعاقد مع بنشرقي، وبالتالي لن يتمكن النجم المغربي من العودة إلى الدوري السعودي، بعد تجربته السابقة مع الهلال. (طالع لمزيد من التفاصيل)

كشف موقع "كووورة" السعودي أن حسين المقهوي خرج من حسابات نادي الأهلي، بعدما تجاهلت الإدارة تقديم عرض جديد للاعب.

المقهوي دخل بالفعل الفترة الحرة في عقده، منذ يناير 2022، وينتهي عقده مع "الراقي" في الثلاثين من يونيو الجاري، وهو ما يعني عدم استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

وفضل المقهوي الذي انضم لصفوف الأهلي قبل سبع سنوات، عدم البت في العروض التي وصلته حتى نهاية آخر مواجهة مع الأهلي في الدوري السعودي.

ومن المتوقع أن يعلن المقهوي عن وجهته الجديدة بعد نهاية منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين.

كشف الإعلامي الرياضي سلطان العتيبي، عن تلقي الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد، عرضًا من أحد الأندية السعودية خلال الفترة الحالية.

ونشر العتيبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف فيها عن تلقي كافاني عرضًا سعوديًا لمدة موسم واحد، مقابل 4 ملايين يورو. (طالع لمزيد من التفاصيل)

إديسون كافاني تقدم له نادي سعودي بعقد لموسم قابل التجديد مقابل 4 مليون يورو.. اللاعب يبي عقد أطول. — سلطان العتيبي (@SultanALotaibi0) June 15, 2022

يحاول ميجيل روسو المدير الفني لنادي النصر إيجاد حل لأزمة حراسة المرمى في "العالمي" قبل استئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويفكر روسو في تجربة حارسي فريق الشباب في النصر، رائد أزيبي وعبد العزيز العويرضي خلال المباراة الودية التي سيخوضها الفريق أمام الرائد.

ويعاني النصر من أزمة في حراسة المرمى قبل مواجهتي الحزم والفتح في آخر جولتين من الدوري السعودي للمحترفين، بعد إصابة أمين بخاري بسبب خضوعه لعملية في الكتف، وعدم اكتمال جاهزية وليد عبد الله بعد عملية الركبة.

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع على قناة المحور المصرية، عن إتمام نادي الاتحاد لاتفاقه مع طارق حامد على الانتقال له بداية من الموسم القادم.

ميدو قال: "طارق حامد لن يتواجد في الزمالك الموسم القادم، لدي معلومات من أكثر من شهرين ونصف أنه أنهى اتفاقه مع نادي الاتحاد".

واقترب عقد طارق حامد من الانتهاء بنهاية الموسم الحالي، وهو الأمر الذي دفع أكثر من فريق لمفاوضته، أبرزهم نادي الاتحاد من أجل ضمه مجانًا.

وكانت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قد أكدت على أنها قدمت عرض لطارق حامد من أجل تمديد عقده، ولكن اللاعب رفضه وتمسك بالحصول على مقابل مادي أعلى. (طالع لمزيد من التفاصيل)