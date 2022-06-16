نجم مانشستر يونايتد على رادار الدوري السعودي

لاعب مانشستر قد يلعب في الدوري السعودي الموسم القادم

يبدو أن هناك نجمًا جديدًا في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد ينتقل إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم القادم، بعد نجاح تجربة النجم النيجيري أوديون إيجالو.

إيجالو انتقل من نادي مانشستر يونايتد إلى الشباب، ليقدم معه مستوى مميز، قبل انتقاله إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي.

عرض سعودي لكافاني

كشف الإعلامي الرياضي سلطان العتيبي، عن تلقي الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد، عرضًا من أحد الأندية السعودية خلال الفترة الحالية.

ونشر العتيبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف فيها عن تلقي كافاني عرضًا سعوديًا لمدة موسم واحد، مقابل 4 ملايين يورو.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "إدينسون كافاني تقدم له نادي سعودي بعقد لموسم قابل التجديد مقابل 4 مليون يورو، اللاعب يريد عقد أطول".

إديسون كافاني تقدم له نادي سعودي بعقد لموسم قابل التجديد مقابل 4 مليون يورو.. اللاعب يبي عقد أطول. — سلطان العتيبي (@SultanALotaibi0) June 15, 2022

كافاني أصبح لاعبًا حرًا

وأصبح كافاني لاعبًا حرًا خلال الوقت الحالي، بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر يونايتد، وعدم تجديد عقده حتى الآن، حيث لديه العديد من العروض للاختيار بينها.

يأتي في مقدمة العروض نادي ألميريا الذي يمتلكه المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بعد صعوده إلى الدوري الإسباني "الليجا".

بعض التقارير ألمحت بأن الفريق السعودي الذي يريد التعاقد مع كافاني، هو نادي الشباب الذي يريد تكرار تجربة إيجالو، ولكن لا توجد أي أخبار مؤكدة حول هذا الأمر.

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