بعرض خيالي .. الهلال يتحرك لضم ماتا!

هل يُقنع مسؤولي الهلال ماتا بالانضمام للزعيم؟

يبحث الإسباني خوان ماتا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الوقت الحالي، العروض التي وصلت له، من أجل الاختيار الأنسب بينها، حيث من ضمنها عرض ضخم من الهلال السعودي.

عرض الهلال وعروض تركية لماتا

أكدت صحيفة "AS" الإسبانية، على أن ماتا يقوم بتقييم العروض التي وصلت له، حيث تلقى العديد من العروض التركية التي رفضها خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة أن نادي الهلال الذي يعد أنجح الأندية السعوديو والآسيوية، تقدم بعرض قيمته 10 ملايين يورو، ولكنه حتى الآن غير مقتنع بالعرض.

خوان ماتا يأمل في الحصول على عروض أوروبية خلال الفترة الحالية، وهو الأمر الذي جعله يرفض كافة العروض التي وصلت له من تركيا ونادي الهلال.

ما الذي يخطط له خوان ماتا؟

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن هناك بعض الفرق في إسبانيا تفكر في تقديم عرض لخوان ماتا الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، حيث من المرجح أن يوافق على أحد هذه العروض.

خوان ماتا مازال يشعر أنه قادر على تقديم الكثير حينما يلعب لفريق كبير، وهو الأمر الذي جعله يدرس خطوته المقبلة بعناية.

مسؤولو نادي مانشستر يونايتد عرضوا على ماتا منصب إداري في النادي، ولكن اللاعب يريد مواصلة اللعب، حيث يتمتع بعلاقات قوية جدًا مع الجماهير ومسؤولي النادي الإنجليزي.

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