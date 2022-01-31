أخبار الدوري السعودي اليوم: أزمة بسبب نظام الانتقالات

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 31 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 31 يناير 2022:

أثارت صحيفة الرياضية السعودية جدلًا واسعًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين حين كشفت عن عدم إغلاق نظام تسجيل اللاعبين الخاص بالدوري السعودي في الموعد المحدد.

سوق الانتقالات الشتوي في الدوري السعودي مفترض أن يُغلق أبوابه عند الساعة الـ12 تمامًا من منتصف ليل أمس 30 يناير، على أن يتم بالتوازي غلق نظام TMS الخاص بانتقالات اللاعبين. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا، نجاحه في حسم ملف الحارس محمد العويس مع نظيره الأهلي، ليدعم صفوفه في كأس العالم للأندية.

الزعيم كان قد نجح خلال الميركاتو الشتوي الجاري في الحصول على توقيع حارس الراقي مجانًا، على أن ينضم له بنهاية الموسم الجاري.

ورفض العويس تجديد عقده مع النادي الجداوي، بداعي رغبته في خوض تحدٍ جديد. (طالع لمزيد من التفاصيل)

اختتم النادي الأهلي السعودي تحركاته الممتازة في سوق الانتقالات الشتوي بالإعلان رسميًا عن حماية نجمه عبد الرحمن غريب من أطماع الهلال والنصر، وذلك بتجديد عقده حتى صيف 2025.

النجم الدولي السعودي كان أحد الأهداف المهمة لعملاقي العاصمة، إذ كانا ينتظران دخوله الفترة الحرة في عقده السابق خلال يناير 2023، لكن الأهلي قطع الطريق عليهما بتجديد العقد لعامين إضافيين. (طالع لمزيد من التفاصيل)

انتقل المغربي وليد أزارو لاعب نادي الاتفاق السابق إلى نادي عجمان الإماراتي في صفقة انتقال حر.

الاتفاق قرر فسخ عقد أزارو بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ، ليرحل المغربي عن الدوري السعودي، بعد أن كان هدفًا لنادي الشباب. (طالع لمزيد من التفاصيل)