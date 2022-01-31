مفاجأة .. هل سجل الاتحاد لاعب وسطه الجديد بعد غلق سوق الانتقالات؟

أثارت صحيفة الرياضية السعودية جدلًا واسعًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين حين كشفت عن عدم إغلاق نظام تسجيل اللاعبين الخاص بالدوري السعودي في الموعد المحدد.

سوق الانتقالات الشتوي في الدوري السعودي مفترض أن يُغلق أبوابه عند الساعة الـ12 تمامًا من منتصف ليل أمس 30 يناير، على أن يتم بالتوازي غلق نظام TMS الخاص بانتقالات اللاعبين.

ماذا حدث؟ ومتى أغلق نظام انتقالات اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم؟

الرياضية أوضحت في تغريدة نشرتها عبر تويتر بعد نحو ساعتين من موعد إغلاق سوق الانتقالات أن نظام TMS الخاص بانتقالات وتسجيل اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يُغلق بعد، وأن استقبال ملفات اللاعبين وتسجيلهم في قوائم الأندية مازال متاحًا.

إذ كتبت "نظام TMS الخاص بانتقالات اللاعبين في الاتحاد السعودي لا يزال مفتوحًا ويستقبل ملفات تسجيل لاعبين حتى الآن، رغم مضي نحو ساعة و55 دقيقة على موعد إغلاقه القانوني وفق تعليمات «فيفا» الصارمة.. و«الرياضية» توثق بالصور والفيديو".

الصحيفة أكدت في تغريدة تالية نشرتها بعد نحو 15 دقيقة أن النظام أغلق بعد نشر التغريدة الأولى مباشرة، وقد أثار ذلك الأمر جدلًا واسعًا بين جماهير الدوري السعودي.

هل سجل الاتحاد لاعبه الجديد "أندريه فيليبي" بعد غلق سوق الانتقالات الشتوي؟

المغردون عبر تويتر طرحوا تساؤلات مثيرة حول النادي المستفيد من عدم غلق نظام انتقالات اللاعبين في الدوري السعودي عند الموعد المحدد.

وقد أشار بعضهم بأصبع الاتهام لنادي الاتحاد الذي أعلن تعاقده مع لاعب الوسط أندريه فيليبي في آخر لحظات السوق، وقد نشر النادي خبر إتمام الصفقة عقب موعد غلق السوق بـ13 دقيقة تقريبًا.

🔚| أندريه فيليبي لاعباً للاتحـاد ✍️ pic.twitter.com/KszRQQ1T4B — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 30, 2022

الإعلان عن الصفقات الجديدة بعد موعد غلق فترة الانتقالات أمر طبيعي ويحدث كثيرًا داخل وخارج السعودية، إذ تحتاج المراكز الإعلامية للأندية وقتًا لإعداد المنشورات والتغريدات الخاصة بالصفقات الجديدة، وحين يتم الانتقال بشكل مفاجئ وفي آخر ساعات السوق يحدث مثل هذا التأخير.

إعلان الاتحاد تعاقده مع فيليبي عقب غلق سوق الانتقالات كان سيمر دون أي مشاكل أو جدل لو تم إغلاق نظام قيد اللاعبين وانتقالاتهم في الموعد المحدد، لكن استمرار فتح النظام لمدة ساعتين تقريبًا عقب الموعد المحدد جعل الجميع يتحدث.

أحد هؤلاء هو الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل الذي طالب اتحاد الكرة بالرد وإيضاح الموقف والأسباب خلف ما حدث، بقوله عبر تويتر مع اقتباس تغريدة الرياضية "اقتربنا من مرور 12 ساعة و لم نقرأ أو نسمع لأي رد على الخبر القوي الذي نشره حساب صحيفة الرياضية. الشارع الرياضي السعودي يحتاج تفسيرًا و ردًا لما نشر وهل تم تسجيل لاعبين بعد الساعة 12 صباحاً !؟".

الاخوان في @saudiFF

اقتربنا من مرور 12 ساعة و لم نقرأ أو نسمع لأي رد على الخبر القوي الذي نشره حساب صحيفة الرياضية @ariyadhiah_br

الشارع الرياضي السعودي يحتاج تفسير و رد لما نشر

و هل تم تسجيل لاعبين بعد الساعة 12 صباحاً !؟@Yalmisehal @ialkassim @SaudiFFcomms

. https://t.co/4ANOwvYhlb — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) January 31, 2022



ولم يصدر أي رد أو تعليق من اتحاد كرة القدم السعودي حول ما حدث.

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