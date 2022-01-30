تمت بنجاح .. الهلال يفعلها ويضم العويس لقائمته المونديالية

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا اليوم الأحد، نجاحه في حسم ملف الحارس محمد العويس مع نظيره الأهلي، ليدعم صفوفه في كأس العالم للأندية.

الهلال يضم العويس والأهلي يجمده:

الزعيم كان قد نجح خلال الميركاتو الشتوي الجاري في الحصول على توقيع حارس الراقي مجانًا، على أن ينضم له بنهاية الموسم الجاري.

ورفض العويس تجديد عقده مع النادي الجداوي، بداعي رغبته في خوض تحدٍ جديد.

وأمام موقف الحارس، قررت إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، تجميد العويس وخوضه تدريبات انفرادية، خلال الستة أشهر المتبقية في عقده.

العويس هلالي بمونديال الأندية:

المبالغات المادية من قبل الأهلي، أخرجت بنجاح الهلال في شراء المدة المتبقية من عقد العويس مع الراقي.

لكن أعلن الهلال نجاحه في هذا الملف، من خلال نشر صورة الحارس، عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع تعليق: "موعدنا كأس العالم".

الزعيم يستهل مشواره في المونديال في السادس من فبراير المقبل، بمواجهة الفائز من مباراة الجزيرة وبيري التاهيتي.

وحال نجاح الهلال في عبور تلك المباراة، سيواجه تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي، المقرر إقامته في التاسع من الشهر نفسه.

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