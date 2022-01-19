اتجاه لتغيير قواعد تأجيل المباريات بسبب كورونا في الدوري الإنجليزي!

تدرس رابطة الدوري الإنجليزي تغيير التوجيهات الخاصة بتأجيل المباريات بسبب فيروس كورونا، بعد انتقادات بشأن عدد المباريات التي تم إلغاؤها.

وخلال منافسات موسم 2021-22 من الدوري الإنجليزي، تم تأجيل 22 مباراة حتى الآن بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا والإصابات والاستدعاءات الدولية.

وتلقت رابطة الدوري الإنجليزية انتقادات عديدة مؤخرًا، وسط مزاعم بأن الأندية تتلاعب بالقواعد التي تبرر تأجيل المباريات.

ما هي التغييرات المقترحة؟

حسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإن هناك اعتقادًا لدى رابطة الدوري الإنجليزي بأن الوقت قد حان لتعديل القواعد، حيث من المقرر أن يتم تخفيف قيود "كوفيد 19" في إنجلترا.

وشهدت الفترة الماضية تراجع عدد اللاعبين المصابين للأسبوع الثالث على التوالي، بعد فترة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في العديد من الأندية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن مبادئ توجيهية جديدة في الثامن من فبراير، عندما يعود الدوري الإنجليزي من العطلة الشتوية التي تستمر أسبوعين.

ومن المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التوجيهات المعدلة لقواعد تأجيل المباريات قبل ذلك التاريخ.

ما هو رأي كونتي في تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي؟

أنطونيو كونتي مدرب توتنهام قرر انتقاد رابطة الدوري الإنجليزي بعد قرار تأجيل مباراة "ديربي لندن" ضد آرسنال، والتي كانت مقررة يوم الأحد الماضي.

المدرب الإيطالي شدد على أن تأجيل المباراة يرجع إلى عدد الإصابات بين لاعبي آرسنال، بالإضافة إلى غياب عدد آخر من اللاعبين بسبب المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وقال كونتي في تصريحات صحفية: "إنها فوضى الآن، هذه هي الحقيقة، هناك فريق واحد فقط أو اثنين ربما لعبوا جميع مباريات الدوري، إنها فوضى كبيرة بالتأكيد".

وأضاف: "وجدنا أن الدوري كان صارمًا للغاية عندما تفشي المرض في ملعبنا التدريبي، ولم يرغبوا في تأجيل المباراة ضد ليستر، لأن مباراة بيرنلي تأجلت بسبب الثلوج".

وتابع: "ثم حدث كل هذا، عليك أن تضحك، لأنهم غيروا الرؤية تمامًا".

وأكمل: "اتخاذ قرار التأجيل يجب أن يكون لسبب واحد فقط، وهو الإصابات بفيروس كورونا، ليس للإصابات أو اللعب الدولي".

واختتم تصريحاته: "هذه هي المرة الأولى في حياتي التي يتم فيها تأجيل مباراة في الدوري بسبب الإصابات، إنه أمر غريب ومثير للدهشة".

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