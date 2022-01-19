تشافي: وضع ديمبيلي معقد.. وبوسكيتس الأفضل في العالم

علق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة على وضع عثمان ديمبيلي الذي تأزم بعد رفضه تجديد عقده.

وجاء ذلك خلال المؤتمر اليوم الأربعاء، قبل مواجهة أتلتيك بيلباو في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان برشلونة قد تأهل لهذا الدور، بعد فوزه الصعب على ليناريس في الدور الأول، بهدفين مقابل هدف.

ماذا قال تشافي؟

بدأ تشافي حديثه عن صعوبة المواجهة أمام بيلباو: "فريق بيلباو قوي للغاية، ولديه أحد أفضل المدربين الإسبان. يخرجون بسرعة في الهجمات العكسية، ويمتلك الفريق أحد أفضل أجياله على المستوى البدني، لكننا نريد الذهاب بعيدًا في المنافسة".

ثم تطرق للحديث عن أزمة عن ديمبلي، وأوضح: "نحن في وضع معقد وصعب، واتخذ النادي قرارًا بأنه إذا لم يجدد اللاعب عقده، فلا بد من إيجاد مخرج، وشخصيًا كنت صادقًا جدًا معه في الحديث، والوضع الحالي ليس جيدًا لأي شخص، ويجب أن نقرر ما هو الأفضل للنادي".

ماذا عن الانتقادات؟

وحول الانتقادات لبوسكيتس، رد: "إنهم ينتقدونني أيضًا حين لا أحقق النتائج المطلوبة، وبالنسبة لي سيرجيو لاعب أساسي، وبالتأكيد هو يعرف أخطاءه، لكنه لاعب مهم جدًا، ويجب تجنب السلبيات. بوسكيتس هو الأفضل في العالم في مركزه".

واختتم تشافي مؤتمره قائلًا: "نحن في برشلونة، والانتقادات أمر طبيعي ويجب أن نقبلها، وأتذكر الجدال حول بوسكيتس في 2010 مع المنتخب ووقتها كنا أبطال العالم. علينا أن نثابر ونحسن الأداء والنتائج".