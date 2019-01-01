إيمري يخسر دعم إدارة أرسنال و3 أسماء تظهر لخلافته

أنباء مثيرة من إنجلترا..

يبدو وأن أيام أوناي إيمري في منصب المدير الفني لأرسنال قد باتت معدودة، وذلك بعدما خسر دعم مجلس إدارة الجانرز، وفقًا لما أشارت له تقارير من صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

أرسنال عجز مجددًا عن الفوز في الدوري الإنجليزي، واكتفى بتعادل بشق الأنفس أمام ساوثامبتون بهدفين لكل منهما، ليكون الفريق تحت قيادة إيمري قد انتصر في مباراتين فقط من آخر 11 مباراة في البريميرليج.

إدارة الجانرز كانت قد أعلنت قبل التوقف الدولي الأخير أنها تدعم بقاء إيمري، ولكنها أرسلت رسالة خفية بقولها في بيان الدعم أنها تنتظر تحسنًا للنتائج، وبما أن الوضع لا يزال سيئًا، فإن المدرب الإسباني يبقى في وضع خطير حاليًا.

راؤول سانليهي، المسؤول عن الكرة في أرسنال، إلى جانب إيدو، المدير الرياضي، هما المتمسكان ببقاء إيمري ويحاولان إقناع الجميع بأهمية ببقائه، غير أن "دايلي ميل" تزعم أن مجلس الإدارة بدا معارضًا بوضوح لفكرة استمرار مدرب إشبيلية الأسبق على رأس القيادة الفنية في ملعب الإمارات.

ولكن من سيكون خليفة إيمري؟ تقارير من الصحافة الإنجليزية إدّعت أن في حال أن حدثت الإقالة، فسيتولى الثنائي ستيف بولد وفريدي ليونجبرج مسؤولية تدريب أرسنال بصورة مؤقتة إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

أوباميانج: لا أعرف ما هو الخطأ في أرسنال!

المدرب الجديد لن يخرج على ثلاثة أسماء تدرسهم الإدارة بتريث في الوقت الراهن، ويُعتبر أقربهم هو ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، والذي يبدو بوضوح أنه الأوفر حظًا والأكثر إقناعًا بالنسبة للإدارة الإنجليزية.

المفاجأة كانت في بروز اسم ماوريسيو بوتشيتينو، والذي أُقيل منذ أيام قليلة من تدريب توتنهام بعد خمس سنوات من قيادة السبيرز، حيث يظل خيارًا مطروحًا أمام الإدارة بعد ما قدمه من طفرة هائلة مع العدو اللدود لأرسنال.

من غير المعلوم إذا ما كان بوتشيتينو ليوافق على تولي تدريب أرسنال أم لا، فالمدرب الأرجنتيني من أكثر المعروفين بالوفاء لفرقهم القديمة، وهو الأمر الذي يتجلى في تصريحه السابق بأنه لن يُدرب برشلونة مطلقًا كونه أحد أبناء إسبانيول، الفريق الكتلاني الآخر والعدو اللدود للبرسا.

الاسم الثالث هو مايكل أرتيتا، المدرب المساعد لبيب جوارديولا في إدارته الفنية لمانشستر سيتي، والذي سبق وأن كان مرشحًا لتولي تدريب الجانرز عند إعلان آرسين فينجر رحيله في 2018 قبل الاستقرار على تعيين أوناي إيمري.

يذكر أن أرسنال يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة من 13 مباراة وبفارق 8 نقاط عن تشيلسي، صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.