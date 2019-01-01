إنييستا يسجل ويقود فيسيل كوبي للابتعاد عن مراكز الهبوط
بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
نجح النجم الإسباني أندريس إنيستا، في قيادة فريق فيسيل كوبي لانتصار ثمين على مضيفه إف سي طوكيو بالدوري الياباني.
المباراة جمعت بين الفريقين اليوم السبت، في إطار الجولة الخامسة عشر من البطولة، وسط رغبة من فيسيل في الابتعاد عن مراكز الهبوط.
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الضيوف دخلوا المباراة بتواجد الثنائي ديفيد فيا وأندريس إنيستا ضمن التشكيل الأساسي، حيث خرج كل منهما في الدقائق الأخيرة من اللقاء.
イニエスタが決めましたよ！#イニエスタ #iniesta #vissel #ヴィッセル神戸 #Jリーグ pic.twitter.com/wSsAgndE2F— afu / 長期投資中 (@dendenatsuko) June 15, 2019
هدف الفوز لفيسيل كوبي جاء عن طريق إنيستا في الدقيقة 49، بتسديدة متقنة داخل منطقة جزاء الفريق الخصم.
ويحتل فيسيل بذلك المركز الحادي عشر بجدول المسابقة بـ17 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن جوبيلو إيواتا المتواجد بالمركز السادس عشر.
وعلى الجانب الآخر يحتل إف سي طوكيو صدارة الدوري الياباني، وفي رصيده 33 نقطة، ويفصله 5 نقاط عن كاواساكي فرونتال أقرب منافسيه.