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إيكاردي يلجأ إلى مقاضاة إنتر

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Getty Images
العلاقة تسوء بين الطرفين سريعاً
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن مهاجم إنتر ماورو إيكاردي قد يلجأ للقضاء من أجل فسخ عقده مع النادي الإيطالي في الأيام المقبلة.

العلاقة بين الطرفين تدهورت بعد أزمة منتصف الموسم الماضي وسحب شارة القيادة من اللاعب، وتحدثت التقارير عن رغبة النيراتزوري في التخلص منه.

وذكرت "ريبوبليكا" أن إيكاردي ووكلائه قد يلجأ للمحكمة الرياضية الإيطالية ويطلب فسخ العقد إذا قرر إنتر عدم استدعائه للمعسكر الصيفي.

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ويبدأ معسكر إنتر للموسم المقبل في بداية يوليو المقبل، وتتحدث التقارير أن المدرب أنطونيو كونتي قد لا يستدعي إيكاردي من الأساس.

وفي المقابل، قالت "لاجازيتا" إن يوفنتوس قد يعرض خوان كوادرادو بدلاً من باولو ديبالا لإقناع إنتر بالتخلي عن إيكاردي، خصوصاً وأن كونتي يرحب بالجناح الكولومبي.

وينتظر أن يشارك كوادورادو مع منتخب بلاده كولومبيا أمام الأرجنتين التي لم تستدع إيكاردي فجر الأحد ضمن كوبا أمريكا.

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