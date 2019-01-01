إيكاردي يلجأ إلى مقاضاة إنتر

العلاقة تسوء بين الطرفين سريعاً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن مهاجم إنتر ماورو إيكاردي قد يلجأ للقضاء من أجل فسخ عقده مع النادي الإيطالي في الأيام المقبلة.

العلاقة بين الطرفين تدهورت بعد أزمة منتصف الموسم الماضي وسحب شارة القيادة من اللاعب، وتحدثت التقارير عن رغبة النيراتزوري في التخلص منه.

وذكرت "ريبوبليكا" أن إيكاردي ووكلائه قد يلجأ للمحكمة الرياضية الإيطالية ويطلب فسخ العقد إذا قرر إنتر عدم استدعائه للمعسكر الصيفي.

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هل يمكن لـ"ميسي ورفاقه " الوصول إلى منتخب أوروجواي - الأكثر تتويجًا بكوبا أمريكا ؟🤔 pic.twitter.com/Gvc6vZHvS3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

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ويبدأ معسكر إنتر للموسم المقبل في بداية يوليو المقبل، وتتحدث التقارير أن المدرب أنطونيو كونتي قد لا يستدعي إيكاردي من الأساس.

وفي المقابل، قالت "لاجازيتا" إن يوفنتوس قد يعرض خوان كوادرادو بدلاً من باولو ديبالا لإقناع إنتر بالتخلي عن إيكاردي، خصوصاً وأن كونتي يرحب بالجناح الكولومبي.

وينتظر أن يشارك كوادورادو مع منتخب بلاده كولومبيا أمام الأرجنتين التي لم تستدع إيكاردي فجر الأحد ضمن كوبا أمريكا.