ريبيري يوجه رسالة إلى كبار الأندية الأوروبية والفيفا

النجم الفرنسي يبحث عن نادي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد فرانك ريبيري، النجم الفرنسي، قدرته على اللعب على أعلى المستويات لعامين إضافيين، وذلك في ظل بحثه عن نادي جديد الفترة الحالية.

ريبيري رحل عن بايرن ميونخ بحلول نهاية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده، ولم يتضح بعد وجهته المقبلة في ظل حديث عن عروض خليجية وأسترالية، ومن شيفيلد يونايتد.

وقال ريبيري مع "ليكيب": "ما زلت جائعاً وبمقدوري تقديم المزيد، لطالما عقلي وجسدي قادر على تقديم المزيد سألعب، ولن أكذب حيال الأمر".

وأضاف: "يمكنني اللعب لفريق كبير، ربما لعامين، سأتحصل على الأموال في أي مكان، ولكن ليس التحدي، يمكنني مواجهة تحدي كبير".

ريبيري: ما حققته في 12 عامًا مع بايرن ميونخ خيالي

تسديدة بسرعة الصوت ⚡️pic.twitter.com/qYSr0iphBi — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

واستمر: "عندما وصلت إلى بايرن كنا في الترتيب الرابع عشر ولم نكن في الأبطال، رحلت ومعي 23 بطولة".

وعاد ريبيري للحديث عن الكرة الذهبية: "كان عاماً غريباً 2013 ودارت أشياء غريبة في التصويت وتأخير ميعاده من الفيفا، لا أحسد ميسي أو رونالدو، أشعر بالحزن واستحقاقي لتلك الجائزة".

وحول استبعاده من تشكيلة فرنسا: "أخطأت وأعترف لأنني رجل، ولكن من لا يخطيء؟ هناك ظلم، أعطيت كل شيء لهذا الفريق، ولكن ما حدث حدث، وكنت سعيداً للتتويج باللقب في 2018".

وكان ريبيري ضمن تشكيلة فرنسا التي خاضت نهائي كأس العالم 2006 وخسرت من إيطاليا بركلات الترجيح.