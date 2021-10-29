إنتر يُعلنها رسميًا: إريكسن للبيع بسبب قلبه

الأوضاع الصارمة في الدوري الإيطالي تمنعه من الحصول على الأهلية الرياضية

أعلن نادي إنتر الإيطالي، عن صعوبة الاعتماد على لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن هذا الموسم بسبب مشاكله الصحية.

إريكسن تعرض لسكتة قلبية خلال يورو 2020 بمواجهة الدنمارك وفنلندا، وكانت حياته مهددة قبل أن ينجو في اللحظات الأخيرة.

اللاعب يسير في الطريق الصحيح نحو التعافي بشكل كامل من هذه المشكلة، ولكن هذا لا يكفي حاليًا لحصوله على الأهلية الرياضية في إيطاليا، بسبب الضوابط المفروضة على اللاعبين الذين يمرون بمشاكل مماثلة في القلب.

ماذا قال إنتر عن إريكسن؟

في البيان الصحفي الذي تم الكشف فيه عن البيانات المالية للموسم المنتهي في يونيو 2021، أراد إنتر تقييم الوضع المرتبط بإريكسن.

وقال النادي إن إريكسن لا يمكنه الحصول على الأهلية الرياضية في إيطاليا، مما يعني إمكانية انتقاله إلى اللعب في دولة أخرى.

وأوضح إنتر:"بالإشارة إلى حقوق التسجيل الخاصة بإريكسن الذي بلغت قيمته 18.3 مليون يورو، تجدر الإشارة إلى أنه عقب إصابته الخطيرة في اليورو، تم منعه من ممارسة أي نشاط رياضي في إيطاليا بشكل مؤقت".

وأضاف:"على الرغم من الظروف الحالية للاعب التي لا تسمح له باللعب في إيطاليا، يمكن لإريكسن استئناف نشاطه في بلدان أخرى".

أين يذهب إريكسن؟

النادي الإيطالي لم يغلق الباب أمام سيناريو حصوله على مقابل مالي نظير البيع المحتمل للاعب في دولة أقل إلزامًا من ناحية الأهلية الرياضية.

واستكمل إنتر بيانه:"بما أن إمكانية الحصول على الرخصة الرياضية غير مستبعدة، فقد تم تعليقها مؤقتًا في إيطاليا، مع إمكانية بيع اللاعب لفريق أجنبي بمكان يمكن خلاله تحقيق الأهلية اللازمة لممارسته كرة القدم".

ويدور كل شيء في الوقت الحالي، حول موعد إزالة جهاز رجفان القلب الذي تم زرعه في جسد إريكسن في الصيف.

وإذا ثبت أنه يجب بقاء الجهاز في قلب إريكسن، فإن فرصته وقتها في الحصول على الأهلية الرياضية ستكون معدومة تمامًا.

ومن المتوقع أن ينتقل اللاعب وقتها إلى هولندا أو إنجلترا، لأن معايير الحصول على الأهلية الرياضية بالبلدين أقل صرامة من إيطاليا، وهو ما ثبت في حالة المدافع الهولندي دالي بليند لاعب مانشستر يونايتد السابق.

اقرأ أيضًا ..