نجم بشكتاش يسقط أرضًا ويغادر الملعب في عربة إسعاف!

السقوط مستمر لنجوم كرة القدم في عالم الساحرة المستديرة بعد كريستيان إريكسن وصامويل كالو!

شهدت مباراة الجولة الثانية من الدوري التركي بين جازيانتيب وبيشكتاش سقوط اللاعب الكونغولي فابريس نساكالا أرضًا مغشيًا عليه.

جاء هذا في بداية الشوط الثاني من عمر اللقاء، وقام الفريق الطبي بالتدخل فورًا لعلاج اللاعب والاطمئنان عليه.

وبعد أن قاموا بعلاجه داخل الملعب تم نقله لسيارة الإسعاف من أجل نقله للمستشفى على الفور لاستكمال العلاج.

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وأعلن نادي بشكتاش أن اللاعب بخير واستعاد وعيه بالفعل، وأن نقله للمستشفى جاء على سبيل الاحتياط والطمأنينة.

وتعد تلك هي الحادثة الثانية في الموسم الجاري، بعد سقوط اللاعب صامويل كالو في مباراة مارسيليا وبوردو في الدوري الفرنسي.

وكان كالو قد سقط في أرض الملعب في الدقيقة الخامسة في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي وغادر بعدها الملعب ولم يكمل اللقاء.

جدير بالذكر أن الصيف الماضي كان قد شهد حالة مثيلة عندما سقط كريستيان إريكسن في الأرض ببطولة كأس الأمم الأوروبية مع منتخب الدنمارك.