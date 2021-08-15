مشهد مريع في الدوري الفرنسي.. حادثة إريكسن تتكرر!

لقطة صعبة للغاية..

شهدت مباراة مارسيليا وبوردو في الدوري الفرنسي واقعة مرعبة للغاية، بعدما سقط سامويل كالو على الأرض مغشيًا عليه من دون أي تدخل عليه.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان على الفور ما حدث لكريستيان إريكسن في يورو 2020 عند سقوطه في مباراة الدنمارك وفنلندا بنفس الصورة تقريبًا.

5 دقائق فقط على انطلاق مباراة بوردو ومارسيليا، وأثناء ركلة حرة للأخير، وقف سامويل كالو في الحائط البشري وفجأة سقط مغشيًا عليه.

على الفور انطلق الجهاز الطبي لبوردو مسرعًا إليه من أجل رؤية الحالة الصحية للاعب الذي بدا وكأنه سيفارق الحياة.

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لكن لحسن الحظ، التدخل الطبي نجح واستطاع الجهاز الطبي أن ينقذ حياة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا فقط، وخرج ولم يكمل المباراة.

وكان الدولي النيجيري كالو قد انضم إلى بوردو في صيف 2018 قادمًا من جينك البلجيكي نظير 8.5 مليون يورو.

اللاعب الذي ينشط كجناح أيسر خاض مع ليل في آخر ثلاث سنوات 75 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف مع صناعته لتسعة آخرين.