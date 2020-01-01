إنتر يحرم أنشيلوتي من ألان بصفقة تبادلية مع نابولي

أنشيلوتي مُصمم ولكن الإنتر يقف عائقًا..

بدأ إنتر ميلان التفاوض مع نابولي بشأن صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها ألان إلى النيراتزوري مقابل فيتشينو إلى الفريق الجنوبي.

وكان وكيل فيتشينو قد أكد في الأسابيع الماضية على أن موكله باقٍ في الإنتر رغم وضوح رغبة أنطونيو كونتي في التخلص منه هذا الشتاء.

لكن الجديد وبحسب تقارير من الصحف الإيطالية، فإن كونتي يسعى للحصول على ألان ودعم مركز منتصف الملعب كما كان يأمل منذ بداية الميركاتو.

إنتر ارتبط بالتعاقد مع أرتور فيدال، لاعب برشلونة، غير أن الصفقة باتت مستحيلة بعد وصول كيكي سيتين لقيادة البلوجرانا واعتماده الكبير المتوقع على الدولي التشيلي.

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بالتالي، فإن ألان قد يكون بمثابة المنقذ لمنتصف ميدان الإنتر إن تمت الصفقة، مع الانتهاء من عبء بقاء الدولي الأوروجوياني على دكة بدلاء السان سيرو.

هذا النبأ هو الأسوأ بالنسبة لكارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون، والذي تُشير التقارير إلى تمسكه بالتعاقد مع ألان بشتى السبل الممكنة في الفترة الراهنة.

لم يتعاقد التوفيز منذ وصول أنشيلوتي إلى قيادتهم مع أي لاعب بعد، ولكن يُفترض أن دعم منتصف الملعب هو الأولوية قبل انتهاء شهر يناير الجاري.

وبالنسبة لأنشيلوتي، فإن صاحب الـ29 عامًا هو الخيار الأول والأوحد بالنسبة له، ولكن مع دخول الإنتر وعرض الصفقة التبادلية، فإن الأمور لن تكون بنفس السهولة المفترضة.

ألان لا يعيش أفضل أيامه في نابولي، وسبق وأن هجمت الجماهير على منزله في أكتوبر الماضي واعتبرته أحد أسباب تمرد اللاعبين على النادي.