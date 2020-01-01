مانشستر يونايتد يتحرك لخطف نجم إنتر

هل ينتقل ماتياس فيتسينو من إنتر إلى مانشستر يونايتد؟

يفكر مانشستر يونايتد في تعزيز وسط ميدانه خلال الوقت الحالي، ومع تعقد صفقة برونو فيرنانديز متوسط ميدان سبورتينج لشبونة البرتغالي، بدأ البحث عن البدائل الأخرى.

وظهر اسم الدولي الأوروجوياني متوسط ميدان إنتر ماتياس فيتسينو في الأوقات الأخيرة كأحد أبرز الأسماء التي يتحرك نحوها الشياطين الحمر في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وفشل مانشستر يونايتد في استعادة نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز والمعار حاليًا إلى نادي إنتر الإيطالي، وذلك بعدما أجبرته الإصابات على التفكير في هذا الخيار.

وفي الوقت الذي فشل فيه مانشستر يونايتد في التعاقد مع برونو فيرنانديز حتى الآن، يبدو أن ماتياس فيتسينو من المحتمل أن يكون أول صفقة شتوية للشياطين.

وحسب المصادر الإيطالية فإن إدارة إنتر لا تمانع في بيع فيتسينو خاصة مع اقتراب التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام هوتسبيرز.

ويطالب إنتر بـ 20 مليون يورو من أجل التنازل عن فيتسينو، في الوقت الذي حصل فيه الفريق الإيطالي على خدمات قائد مانشستر يونايتد السابق أشلي يونج لعام ونصف مقابل مليون ونصف المليون يورو فقط.

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يذكر أن فيتسينو لا يحصل على أدوار كبرى في خطة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي والذي يثق في أسماء بديلة كجاليارديني وبورخا فاليرو أكثر منه في حال إصابة لاعبيه الأساسيين باريلا وسينسي. .