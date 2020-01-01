كيف رد لاعبو توتنهام على أنباء بداية الخلافات مع مورينيو؟

الأمور تبدو واضحة الآن..

نفى لاعبو توتنهام الأنباء المتداولة عن وجود خلافات بينهم وبين جوزيه مورينيو، المدير الفني للسبيرز، وأكدوا جميعًا على أن الأجواء إيجابية داخل غرف خلع ملابس النادي اللندني.

وكانت التقارير من الصحف البريطانية قد ادّعت أن مورينيو تشاجر مع داني روز بعد قيام الأخير بالسؤال حول أسباب غيابه عن المشاركات في المواجهات الأخيرة.

الأمور لم تقف عند هذا الحد، بل أشارت التقارير إلى أن حالة من التذمر تُسيطر على أغلب لاعبي توتنهام في الفترة الأخيرة وأن الإيمان بمورينيو بدل يقل مع حالة تراجع النتائج الموجودة.

لكن هوجو لوريس، حارس مرمى السبيرز، خرج إلى الصحافة لينفي هذا الأمر جملة وتفصيلًا، حيث قال "الجو رائع هنا، يُمكنني أن أخبرك أن جميع اللاعبين مستعدون للقتال من أجل المدرب وطاقمه الفني.".

كما أضاف "لا يمكننا أن نتحكم في كل ما يُقال عنّا بالخارج، ولكن يمكنني أن أؤكد أن الجو إيجابي هنا. ليس من السهل أن تدرب فريقًا في منتصف الموسم، ولكنها فرصة عظيمة لنا.".

"جوزيه مورينيو هو واحد من أفضل وأنجح المدربين في عالم كرة القدم على مدار آخر 20 سنة. كلاعب، إنه مدرب رائع، إنه هنا لمساعدتنا وفي الوقت نفسه نحتاج لتقديم كل شيء له ولمساعديه."

واختتم حديثه "لدينا احترام عميق لما فعله بوتشيتينو للنادي ونتمنى له الأفضل، إنه رجل رائع ونأمل أن نراه يُدرب في أحد الأندية قريبًا.".

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في الوقت نفسه، علّق هيونج مين سون على الأنباء المتداولة بقوله "بالطبع نريد أن تكون النتائج أفضل، نحن بحاجة إلى المزيد من النقاط، لكننا أكثر من سعداء.".

وأتم "نحن سعداء بشكل لا يصدق، نحن محظوظون لأن لدينا مثل هذه المجموعة الإيجابية. نحن مجموعة إيجابية دائمًا.".

وعلى صعيد متصل، قام إيريك داير بالإدلاء بنفس التأكيدات حول الحالة الإيجابية للفريق مع مورينيو، بينما أعلن توبي ألدرفيرلد هو الآخر عن دعمه اللا محدود للسبيشال وان.

يذكر أن توتنهام حاليًا يقطن في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المربع الذهبي.