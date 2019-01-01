إنتر وباريس يتصارعان على دجيكو ولوكاكو

حركة تنقلات كبيرة تخص المهاجمين في أوروبا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إيطالية أن إنتر تفوق على باريس سان جيرمان في سباق التعاقد مع إيدن دجيكو من روما، مما وجه أنظار النادي الفرنسي نحو روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد.

وارتبط النادييان بنفس الأهداف في سوق الانتقالات على الصعيد الهجومي بعد الحديث عن رحيل محتمل لكل من ماورو إيكاردي وإيديسون كافاني عن صفوفهما.

وذكرت "لاجازيتا" أن إنتر قريب من حسم صفقة دجيكو بعدما قرر روما عدم تجديد عقده الذي ينتهي في 2020 وبيعه في الصيف المقبل للنيراتزوري.

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وتحدثت الصحيفة أن إنتر يعرض 12 مليون يورو، بينما يطالب روما بعشرين مليوناً، وأكدت أن قد يتم تخفيض المبلغ بلاعبين شباب كما حدث في صفققة رادجا ناينجولان ونيكولو زانيولو.

في المقابل، أشارت الصحيفة أن اقتراب إنتر من حسم صفقة دجيكو جعل بي إس جي يتحرك نحو هدف إنتر الآخر في الهجوم البلجيكي لوكاكو.

رحيل كافاني المتوقع الصيف الماضي جعل باريس، بحسب الصحيفة، يتحرك للبحث عن بديل، وبعدما حدد دجيكو كهدف رئيسي، قرر تكثيف جهوده لضم لوكاكو.

وفاز باريس مساء السبت على أنجي بهدفين مقابل واحد ضمن منافسات الدوري الفرنسي الذي حسم الفريق لقبه رسمياً.