رسمياً.. إشبيليه يعلن التعاقد مع يوسف النصيري

المهاجم المغربي ارتبط بقوة بالانتقال للدوري الإنجليزي الصيف الماضي

أعلن نادي إشبيليه الإسباني، اليوم الخميس، عن تعاقده مع المهاجم المغربي يوسف النصيري لاعب ليجانيس، كإضافة جديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

النصيري تألق بشكل لافت مع ليجانيس الموسم الماضي، وكذلك بصفوف منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بالصيف.

اللاعب ارتبط بقوة بالانتقال للدوري الإنجليزي في الميركاتو الصيفي، وبالتحديد لأرسنال وبرايتون الذي اقترب من ضمه، ولكن إدارة ليجانيس عارضت الصفقة وقررت الاحتفاظ باللاعب.

🚨 El atacante marroquí @ennesyri9, sevillista a expensas de las pruebas médicas. 👌🏻⚪️🔴⚽️#vamosmiSevilla #WeareSevilla — Fútbol Club (@SevillaFC) January 16, 2020

إشبيليه أكد عبر موقعه الرسمي، نجاحه في الحصول على توقيع اللاعب، ليدعم تشكيل المدرب جولين لوبيتيجي بالنصف الثاني من الموسم.

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وجاء ذلك بعدما قام النادي الأندلسي بتفعيل الشرط الجزائي بعقد النصيري مع ليجانيس بـ20 مليون يورو، ليوقع على عقد يمتد حتى 2024، في تجربة جديدة للمهاجم المغربي.

يذكر أن صاحب الـ22 سنة نجح في هز الشباك 15 مرة بـ53 مباراة لعبها بقميص ليجانيس، منذ انتقاله للفريق قادماً من مالاجا بـ6 مليون يورو في 2018.