خاص | لوف يوضح مرشحه للفوز بالبوندسليجا ويورو 2020

لقاء حصري مع مدرب وقائد المانشافت

أكد يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، على سعادته بالصراع الدائر حالياً في البوندسليجا، وذكر أن المنتخب في الوقت الراهن ليس مرشحاً للفوز بأمم أوروبا 2020.

ويحتل لايبزج صدارة ترتيب الدوري الألماني بعد ختام الدور الأول، ويلاحقه كلاً من بوروسيا مونشنجلادباخ وبايرن ميونخ على القمة.

وقال لوف مع "جول": "نملك وضعاً رائعاً ومثيراً في البوندسليجا الآن، لم نر شيئاً مشابهاً منذ مدة، فرق مثل لايبزج ودورتموند ومونشنجلادباخ قلصت الفارق مع بايرن".

وأكمل: "لايبزج في حالة ممتازة، ويقدم كرة رائعة في مرحلة الاستحواذ والانتقال السريع، برأيي هو المرشح للقب مع بايرن ودورتموند إذا استطاع التعامل مع ضغط الأبطال".

واستمر الناخب الوطني: "بخصوص اليورو، أتمنى السلامة للاعبي المنتخب، زوله وساني يتعافيان بشكل طيب وسيحظيان بكل الوقت اللازم للتعافي".

وأردف: "نريد الذهاب بعيداً في اليورو، من الباكر الحديث الآن ولكن قمنا بتغييرات كبيرة في خلال سنة بشكل إيجابي، فرق أخرى احتاجت من سنتين لأربعة للقيام بها مثل إنجلترا، هولندا وفرنسا".

واستطرد: "أنهينا التصفيات في صدارة المجموعة وتخطينا عدة صعوبات، تلك المجموعة الشابة تعطي الأمل، لسنا مرشحين بالوقت الراهن، ولكن تلك البطولات لها خصائصها".

وواصل: "نتطلع للعب في ميونخ، ستكون عطلات للجمهور، والجو سيكون معتدل أيضاً، ولكن ليس لخصومنا، البرتغال وفرنسا فرق تحبذ المرتدات وأن يستحوذ الخصم، ولذا يعانون على أرضهم".

وعن الوضع في بايرن ميونخ بعد تولي مساعده السابق هانز فليك المسؤولية: "أتحدث معه دوماً لكوننا أصدقاء وعملنا معاً لعديد السنوات، وبسبب وجود عديد اللاعبين من المنتخب معه".

وأضاف: "يمكنه قيادة بايرن، يعرف كيف يحفز لاعبيه، ومعه نرى شكلاً طيباً للفريق في الملعب، ما يقوم به يتحدث عن نفسه".

لوف يُغلق الباب في وجه اهتمام بايرن ميونخ به

وختم لوف بتوضيح موقف مانويل نوير: "هو قائد ألمانيا وبايرن، هذه رسالة واضحة في حد ذاتها، هو قيمة عالمية، نوبل؟ لايزال الوقت مبكراً للحكم على انتقاله لبايرن، في سنه الأفضل أن تلعب باستمرار وليس الجلوس احتياطياً".

وتلعب ألمانيا في أمم أوروبا بالمجموعة السادسة على أرضها في ميونخ مع فرنسا، البرتغال، وفريق رابع سيحدد في ملحق مارس المقبل.