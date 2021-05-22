إبراهيموفيتش يكشف نتائج فحوصاته بإشارة خارجة!
واصل زلاتان إبراهيموفيتش نشر الغموض حول حالته الصحية ومدى إمكانية لحاقه بأمم أوروبا الصيف المقبل عبر تغريدة مثيرة للجدل على حسابه الشخصي.
إبرا أُصيب في لقاء ميلان مع يوفنتوس قبل أسبوعين، الإصابة التي على إثرها أعلن مدرب المنتخب السويدي ياني أندرسون غياب نجمه عن البطولة القارية.
السويدي نشر تغريدة قال فيها: "نتيجة الآشعة الخاصة بي اليوم"، وأرفق معها فيديو قصير لآشعة يد تقوم بحركة مسيئة.
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آخر الأنباء القادمة من إيطاليا أن إبراهيموفيتش يتمسك بالأمل الضئيل بإمكانية التعافي واللحاق بقائمة السويد في يورو 2020.
وتأكد غياب صاحب التسعة وثلاثين عاماً عن لقاء ميلان الختامي للموسم بضيافة أتالانتا، والذي سيحدد مصير الفريق من المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.
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وقالت التقارير إن إبرا سيسافر مع ميلان إلى بيرجامو من أجل مساندة بقية لاعبي الفريق في اللقاء الفاصل.
الفوز يضمن لميلان التأهل مباشرة لدوري الأبطال بغض النظر عن نتائج يوفنتوس ونابولي الذان سيلعبان في نفس التوقيت مع بولونيا وفيرونا على التوالي.