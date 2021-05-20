أنا من أحدد .. إبراهيموفيتش يثير الشكوك حول مشاركته في اليورو

مدرب السويد أعلن غيابه رسمياً..

ألمح زلاتان إبراهيموفيتش للتواجد في أمم أوروبا المقبلة رغم الإصابة وتأكيد مدرب المنتخب عدم تواجده، وتقارير تشير إلى إمكانية لحاقه بالبطولة.

إبرا خرج مصاباً خلال مواجهة ميلان مع يوفنتوس قبل أسابيع، وتأكد غيابه حتى نهاية الموسم عن صفوف الروسونيري.

وقالت "توتوسبورت" إن النجم السويدي يعمل بشكل كبير في الأيام الجارية على التأهيل ومحاولة التعافي، أملاً منه باللحاق بالبطولة القارية.

ويملك ياني أندرسون، مدرب السويد، حتى الأول من يونيو المقبل من أجل إعلان التشكيل النهائي لل26 لاعباً الذين سيمثلوا السويد في البطولة.

من جانبه، نشر إبراهيموفيتش مساء الأربعاء فيديو عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعية وهو يتدرب وكتب: "الأمر ليس منتهياً حتى أحدد أنا".

It’s not over until I say It’s over pic.twitter.com/JHTZWmUN71 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 19, 2021

واعتبرت وسائل الإعلام الإيطالية التغريدة بأنها رسالة من النجم السويدي لمدرب المنتخب واتحاد بلاده بعد الإعلان الرسمي عن غيابه.

المنتخب السويدي سيلعب ضمن المجموعة الخامسة بيورو 2020 والتي تضم إسبانيا، بولندا، وسلوفاكيا.