إبراهيموفيتش عن اليورو: أفضل المشاهدة عن المشاركة!

نجم ميلان تأكد غيابه عن البطولة

علق نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش على مسألة غيابه عن منتخب السويد في أمم أوروبا 2020 المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في ختام الموسم المنصرم.

إبرا أُصيب في مباراة يوفنتوس بالأسابيع الأخيرة من الموسم، ليغيب عن ميلان في المتبقي من المباريات ويتأكد غيابه عن تشكيل السويد بالبطولة القارية.

ماذا قال إبراهيموفيتش عن المشاركة في أمم أوروبا؟

السويدي تحدث مع "لاجازيتا": "الغياب عن أمم أوروبا محزن؟ المحزن أكثر بالنسبة لي هو الغياب عن ميلان في الكثير من المباريات".

وأضاف: "أريد مساعدة الفريق قدر الإمكان، أريد لعب 50 مباراة في الموسم، هذا عادي لي، ولكن يجب أن أتأقلم مع مطالب جسدي وليس عقلي فقط".

وواصل إبراهيموفيتش: "لست في أفضل حالاتي مائة بالمائة، ولذا ربما الأفضل هو أن أكون مشجعاً وأشاهد اليورو عن المشاركة فيها".

كيف علق إبرا على عودة أليجري ومورينيو للدوري الإيطالي؟

نجم ميلان قال: "مورينيو يعود لفريق ليس مرشحاً وهو ليس معتاداً على هذا ولكن وجوده سيكون جميلاً، خصوصاً للسيري آ".

وأكمل: "أليجري أنا سعيد له، عملت معه في بداياته وتحول لفائز، ربما كان يجب أن يخرج للخارج ويجرب، ولكن ليس الجميع مثل زلاتان، هو يعمل بطريقته وعالمه الخاص".

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