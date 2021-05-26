الاتحاد الأوروبي يُغرم إبراهيموفيتش وميلان بسبب "المراهنات"!

عقوبة ليست بالهينة..

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي عن تغريم ميلان ونجمه زلاتان إبراهيموفيتش غرامة مادية بسبب مشاركة الأخير في إحدى شركات المراهنات.

الأسابيع الأخيرة شهدت الكشف عن مشاركة إبرا في ملكية إحدى شركات المراهنة الشهيرة، وهو ما يخالف القواعد الأخلاقية للاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث لا يسمح للاعبين بالمشاركة في مسابقات بها مصالح مالية في دور الرهان.

وذهبت بعض التقارير للحديث عن أن الدولي السويدي قد يواجه عقوبة قاسية تصل إلى حد الإيقاف لمدة ثلاث سنوات عن ممارسة كرة القدم، لكن في النهاية كانت العقوبات أخف من ذلك.

صاحب الأربعين عامًا سيتعين عليه دفع 50 ألف يورو كغرامة لليويفا، كما أصدر رئيس هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي لإبراهيموفيتش توجيهًا يهدف إلى وقف ارتباط اللاعب بشركة المراهنة.

كما تم تغريم ميلان 25 ألف يورو، مع تحذير النادي بضرورة ابتعاد لاعبه إبراهيموفيتش عن شركة المراهنة وفك الارتباط بينهما في وقت قريب.

وكان إبراهيموفيتش لتوه قد جدد عقده مع ميلان لمدة موسم إضافي بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع كتيبة ستيفانو بيولي وقادهم فيه للعودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا.

السلطان تمكن من تسجيل 17 هدفًا وصنع ثلاثة آخرين في 37 مشاركة هذا الموسم، لكنه عانى من بعض الإصابات التي أبعدته عن الملاعب في فترات كثيرة على غير المعتاد منه.