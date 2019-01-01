إبراهيموفيتش: قد ألعب في نابولي أو بولونيا وأشبه كونتي

إبرا يلمح للعودة إلى إيطاليا

تويتر هيثم محمد

ألمح زلاتان إبراهيموفيتش، النجم السويدي، لإمكانية عودته من جديد للدوري الإيطالي بعد نهاية عقده مع جالاكسي الأمريكي نهاية العام.

ورُشح زلاتان في الأيام الأخيرة من الصحافة الإيطالية لتعويض أليكسيس سانشيز في إنتر بعد إصابته التي ستبعده لثلاثة أشهر.

وقال إبرا مع "لاجازيتا": "عقدي ينتهي في ديسمبر، لا أعرف بعد ماذا سأفعل، سأقرر مع عائلتي، تقدمت بالعمر وأريد الحفاظ على مستواي، أريد أن أملك قوة اتخاذ القرار، التدريب يولد ضغط كبير".

وأضاف: "العودة لإيطاليا تذكرني بذكريات رائعة، إذا عدت أريد تحقيق الأقصى والمنافسة على السكوديتو، لست حيوانا في حديقة ليشاهده الناس، أريد أن أصنع الفارق في الملعب".

وواصل السويدي: "إذا اخترت بولونيا فسيكون بسبب ميهايلوفيتش لأنه صديقي، قال لي هنا الجميع سيجري من أجلك، ستبقى في الأمام وتسجل فقط، شكرته ولكن أعتقد الأمر صعب، حالياً يمكنني تسجيل 20 هدفاً في إيطاليا".

وأبدى إبراهيموفيتش إعجابه بنابولي: "شاهدت فيلم مارادونا الوثائقي، لا يوجد أحد مثله، عندما ترى حب المدينة تريد أن تعيش تلك التجربة، سيكون رائعاً تكرار الأمر، معي سيكون سان باولو ممتلئاً عن آخره، أنشيلوتي مدرب كبير".

وعن إنتر: "لا أعرف كونتي شخصياً، ولكن أسمع أنه يعطي 500 بالمائة لعمله كل يوم، مثلي، معاً سنكون ثنائياً جيداً، معه إنتر قام بصفقة سوبر، ولكن يوفنتوس يبقى المرشح، ولكن إنتر يتطور، ونابولي يفتقد شيئاً ما، الباقي خلفهم".

إنتر يفقد سينسي من جديد

وحول ميلان: "ما يحدث الآن مصيبة، فريقي كان الأفضل لأنه كان مجموعة من الأبطال، الآن هناك كلام كثير وأفعال أقل، هذا ليس ميلان الذي يحبه الجميع في إيطاليا والعالم".

وسبق لزلاتان اللعب في إيطاليا مع يوفنتوس، ثم إنتر، وبعده ميلان بعد محطة صغيرة في إسبانيا مع برشلونة.