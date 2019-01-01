إبراهيموفيتش يحدد موقفه من إنتر

هل يعود إبرا إلى ميلانو؟

تويتر هيثم محمد

تحدث النجم السويدي لجالاكسي زلاتان إبراهيموفيتش عن مستقبله في ظل التقارير التي تشير لإمكانية عودته لصفوف إنتر في يناير.

وربطت بعض التقارير الإيطالية بين النيراتزوري ولاعبه السابق كمعوض للتشيلي أليكسيس سانشيز، والذي سيغيب لثلاثة أشهر.

وقال إبرا مع وسائل إعلام أمريكية: "أملك عقداً حتى نهاية العام، وتركيزي منصب على احترام عقدي، إذا رحلت ستكون خسارة لكم لأنك ستعملون بشكل أقل".

وأضاف: "سنرى، أنا أبقى كما أن، الشهرة لا أصنعها، هي طبيعة، ولا أستفيد منها، ربما إذا حصلت على 50 بالمائة من مبيعات قمصاني سأستفيد".

روسي ودزوبا آخر المرشحين لتعويض سانشيز في إنتر

ويلعب إنتر مساء الأحد المقبل أمام ساسولو ضمن الجولة الثامنة للدوري الإيطالي.