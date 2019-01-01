إنتر يفقد سينسي من جديد

إصابة جديدة للنجم الشاب

تويتر هيثم محمد

أعلن إنتر إصابة متوسط ميدانه ستيفانو سينسي من جديد بعد عودته قبل أيام من إصابته القديمة التي أبعدته في الأسابيع الأخيرة.

سينسي تعرض لإصابة عضلية في ساقه بمباراة يوفنتوس قبل التوقف الدولي، وعاد للتدريبات مساء الأربعاء بعد تعافيه.

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وذكر إنتر في بيان مساء الجمعة أن سينسي تعرض لإصابة في العضلات التي تصل الفقرات مع الفخذ أثناء تدريبات الخميس.

وأوضح التقرير أن سيتم تقييم حالة سينسي في الأيام المقبلة لمعرفة مدى تعافيه وموعد عودته للانتظام في التدريبات.

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وتشير التقارير أن سينسي لن يكون حاضراً في لقاء ساسولو المقبل مساء الأحد، كما سيغيب عن مواجهة بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال.

ويلعب سينسي مع إنتر على سبيل الإعارة من ساسولو بعدما انضم لصفوفه في يوليو الماضي.