أين محمد صلاح من تجديدات ليفربول؟ غموض كبير حول المصري!

هل يُجدد عقده أم يرحل سريعًا؟

أقدم ليفربول على تجديد عقد الثلاثي فابينيو وأليسون بيكر وألكسندر ترنت أرنولد لفترات طويلة، في خطوة الهدف منها هي الحفاظ على القوام الأساسي للريدز في السنوات المقبلة.

لكن ما قامت به الإدارة الأمريكية لليفربول يطرح أسئلة كثيرة حول مستقبل النجم محمد صلاح، الذي لا يزال عقده ممتدًا في أنفيلد حتى صيف 2023، وارتبط اسمه بكافة كبار أوروبا.

ليس صلاح فقط من تحت الرادر من قبل الجميع حاليًا تأهبًا لمعرفة مستقبله، بل إن الثنائي الآخر ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو محط الأنظار لمعرفة ماذا قررت إدارة ليفربول بشأنهما.

هل يجدد محمد صلاح عقده مع ليفربول؟

كل الأدلة تشير إلى أن القادم في سلسلة تجديدات ليفربول سيكون محمد صلاح، إذ تؤكد الصحف الإنجليزية على رغبة ليفربول في حسم كافة هذه الملفات سريعًا هذا الصيف.

وبالنظر إلى أن صلاح يبلغ من العمر 28 عامًا، فالأقرب هو أن يتحصل على عقد جديد لمدة ثلاثة مواسم جديدة تُبقيه في ليفربول حتى صيف 2026، مع تحقيق ما يريده ماديًا.

في وقت سابق، تحدثت المصادر المقربة من صلاح أن المصري يطمح للحصول على عقد قياسي من ناحية الراتب يجعله من بين النخبة، وهي رغبة غالبًا ستلبيها إدارة ليفربول له.

ما هي الأندية المهتمة بالتعاقد مع محمد صلاح؟

وكان الإعلام المصري في وقت سابق قد تحدث عن اهتمام باريس سان جيرمان بالتوقيع مع صلاح، اهتمام سيزداد إذا رحل كيليان مبابي هذا الصيف أو الصيف المقبل.

هذا إلى جانب ما يُطرح دائمًا عن أن صلاح يريد اللعب في الدوري الإسباني بالفترة المقبلة من مسيرته، وبالطبع فإن ريال مدريد يتصدر الوجهات المحتملة للفرعون المصري.

لماذا يجدد ليفربول عقد صلاح بقيمة قياسية؟

الاتجاه في ليفربول للإبقاء على صلاح ينطوي أيضًا على قناعة بإمكانية بيعه وجني المال من خلفه بمجرد تخطيه حاجز الثلاثين عامًا.

ومن المعروف أن ليفربول ينتهج سياسة التخلص ممن يصلون إلى الثلاثين من عمرهم، تمامًا كما حدث مع جورجينيو فاينالدوم بنهاية عقده.

وبالنظر إلى حالة محمد صلاح البدنية والذهنية، فبمروره حاجز الثلاثين سيكون بيعه مربحًا جدًا ووقتها يمكن البحث عن بديل شاب له من الأموال التي رحل بها.

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