محمد صلاح يلهم إدارة ليفربول لضم هذا الثنائي

ما دور الفرعون المصري في صفقات الريدز الجديدة؟

يلعب محمد صلاح، نجم ليفربول، دورًا بارزًا في سعي ليفربول لإتمام صفقتين قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ليفربول لم يتعاقد سوى مع إبراهيما كوناتي من لايبزيج لدعم الدفاع خلال سوق الانتقالات الجارية، إلا أنّه مهتم بجلب آداما تراوري من وولفرهامبتون وإسماعيلا سار من واتفورد.

ما دور محمد صلاح في جلب الثنائي المطلوب في ليفربول؟

تعتمد إدارة ليفربول على وسيلة ثابتة في سوق الانتقالات وهي التكرار المتواصل لأجل حسم الصفقات.

وحدث الأمر مع محمد صلاح الذي حاولت الإدارة التعاقد معه حينما كان لاعبًا في صفوف بازل لكن المصري فضّل وقتها الانضمام لصفوف تشيلسي.

وجدد ليفربول المحاولة مرة أخرى في 2017 ونجح بالفعل في ضم محمد صلاح واستفاد منه بشكل واضح ليحقق لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عامًا بجانب التتويج بدوري أبطال أوروبا.

الأمر ذاته حدث مع شيردان شاكيري الذي حاول ليفربول ضمه في 2017 ثم جدد الأمر في 2018 ونجح في ذلك، كذلك الأمر مع ديان لوفرين الذي انضم في 2015 بعد محاولات لجلبه دامت عامًا كاملًا.

ما هي محاولات ليفربول لضم تراوري وسار؟

حاول ليفربول ضم تراوري وسار في الصيف الماضي ولكن لأسباب اقتصادية وتأثير جائحة كورونا لم يتمكن من إتمام الصفقة.

وتوجه ليفربول للتعاقد مع ديوجو جوتا من وولفرهامبتون مقابل 45 مليون استرليني بعد دفع 4 ملايين استرليني فقط مقدمًا والباقي على أقساط.

وقد يستطيع الريدز جلب تراوري أو سار خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 30 مليون استرليني فقط، ولن تتوقف محاولات الفريق الإنجليزي لضم أحدهما أو كلاهما خلال الصيف الجاري.

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