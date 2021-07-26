صلاح يبعث برسالة خاصة لأبطال مصر عقب برونزية هداية وعيسى

النجم المصري كان حاضرًا في احتفال المصريين بإنجازات أبطالهم في الأولمبياد

لم يُفوت محمد صلاح إنجاز مصر في أولمبياد طوكيو 2020 دون أن يُقدم التهنئة لأصحابه، وقد استغل نجم ليفربول الفرصة لتأكيد دعمه لجميع الرياضيين المصريين الذين خرجوا من الألعاب الأولمبية دون الفوز بأي ميداليات.

كان الثنائي المصري هداية ملاك وسيف عيسى قد فازا بميدالية برونزية في لعبة التايكوندو اليوم الإثنين، وقد هنأهما صلاح خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر.

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إذ كتب "مبرووووك هداية ملاك وسيف عيسي، ولكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد، احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم، دي مش النهاية، دي خطوة في طريق النجاح. كلنا عارفين أن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي".

مبرووووك هداية ملاك و سيف عيسي، و لكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم، دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح.كلنا عارفين أن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي — Mohamed Salah (@MoSalah) July 26, 2021

يُشار إلى أن ليفربول رفض مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد مع المنتخب الأولمبي المصري، إذ اختاره المدرب شوقي غريب بين ثلاثي اللاعبين فوق السن لكن يورجن كلوب رفض السماح له بالسفر إلى طوكيو.

المنتخب المصري نجح في التعادل مع إسبانيا في مباراته الأولى لكنه خسر الثانية أمام الأرجنتين، وقد أصبح مطالبًا بالفوز على أستراليا ليُحافظ على آماله في التأهل للدور القادم.