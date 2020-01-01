أول رد من أرسنال بعد إصابة مالك أولمبياكوس بفيروس كورونا

ماريناكيس تواجد في ملعب الإمارات ودخل إلى غرف خلع الملابس

أعلن إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك ناديي نوتنجهام الإنجليزي، وأولمبياكوس اليوناني إصابته بفيروس كورونا.

وقال صاحب الـ 52 عاماً: "أصابني فيروس كورونا، وشعرت بأنني مضطراً لأخبر الإعلام، أشعر أنني بحالة جيدة لقد اتخذت كافة التدابير اللازمة وأتبع تعليمات الأطباء".

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وواصل: "أنصح بشدة، المواطنين بأن يفعلوا نفس الأمر، أتمنى الشفاء السريع للجميع".

وكان ماريناكيس حاضراً في مباراة نوتنجهام وميلوال يوم الجمعة الماضي في بطولة تشامبيونشيب، ولكن من غير المؤكد إذا كان مصاباً بالفيروس في هذا الوقت أم لا.

ونشر نادي نوتنجهام بياناً جاء فيه: "يمكننا أن نؤكد إصابة السيد ماريناكيس بفيروس كورونا، وتم تشخيص إصابته بالفيروس بعد ظهور الأعراض الأولية عليه عند عودته لليونان بعد ظهر أمس".

وأضاف: "وبعد فترة قضاها في نوتنجهام لم تظهر عليه أي أعراض للفيروس، ويسعى النادي للحصول على مشورة الأطباء لضمان اتخاذ كافة التدابير الصحية".

وحضر رجل الأعمال اليوناني، مباراة أرسنال وأولومبياكوس منذ أسبوعين في إياب دور الـ 32 بالدوري الأوروبي على ملعب الإمارات.

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ووفقاً للصحفيين المقربين من أرسنال، فإن ماريناكيس تجول في الملعب ودخل إلى غرف خلع الملابس والملعب.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم أرسنال: "لعبنا مباراتنا على أرضنا أمام أولمبياكوس يوم الخميس 27 فبراير، ولم يخبرنا أي من موظفينا الذين تواصلوا معه بظهور عليه أي أعراض".

وأضاف: "نحن نتبع بروتوكولات صارمة، فيما يتعلق بفيروس كورونا، ونسير وفقاً للمبادئ الصحية الحكومية ولدينا إجراءات إضافية لحماية اللاعبين والموظفين".

وفي سياق متصل القلق يزداد في ولفرهامبتون، قبل مواجهة أولومبياكوس يوم الخميس القادم في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي، وستقوم إدارة الذئاب بتقييم الوضع الحالي لاتخاذ قرارها النهائي بشأن المباراة.