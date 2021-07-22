أولمبياد طوكيو | مصر تتعادل مع إسبانيا .. وخسارة السعودية من كوت ديفوار

منتخب مصر ينتزع نقطة ثمينة والسعودية تخسر أولى المباريات

انطلقت منافسات كرة القدم في دور الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس، حيث شهدت مباريات اليوم، مباراتي ممثلا العرب مصر والسعودية، ولعب الفراعنة أمام إسبانيا، والأخضر لعب أمام كوت ديفوار.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، بينما يقع المنتخب السعودي بالمجموعة الرابعة، رفقة كوت ديفوار وألمانيا والبرازيل.

منتخب مصر يفرض التعادل على إسبانيا

نجح المنتخب المصري في اقتناص نقطة تعادل غالية أمام المنتخب الإسباني، في أول المباريات التي جمعت بينهما، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

المباراة شهدت تألق دفاعي للمنتخب المصري، وسط محاولات هجومية من الجانب الإسباني، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الأسترالي مساء اليوم الخميس، لتحديد ترتيب المجموعة بعد نهاية الدور الأول.

السعودية تخسر أمام كوت ديفوار

وتلقى المنتخب السعودي الخسارة أمام نظيره الإيفواري بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

تقدم منتخب كوت ديفوار بالهدف الأول في الدقيقة 39 بهدف ذاتي سجله عبد الإله العمري في مرمى المنتخب السعودي، ليرد سالم الدوسري سريعًا ويسجل هدف التعادل بالدقيقة 44، بعد مهارة فردية رائعة، وتصويبة من خارج منطقة الجزاء أسكنت الشباك.

فرانك كيسي لاعب المنتخب الإيفواري تمكن من تسجيل هدف التقدم لمنتخب بلاده بالدقيقة 66 من عمر المباراة، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء في مرمى محمد اليامي الحارس السعودي.

وشهدت الدقيقة الأخيرة حصول البديل أبو بكر دومبيا على كارت أحمر مباشر من حكم المباراة.

ما هي مواعيد مباريات مصر القادمة بالأولمبياد؟

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري مباراته القادمة في الأولمبياد في التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد المقبل على ملعب سابورو دوم، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وسيخوض منتخب مصر مباراته الثالثة والأخيرة ضمن منافسات دور المجموعات أمام أستراليا، في الواحدة من ظهر يوم الأربعاء القادم بتوقيت القاهرة، على ملعب مياجي.

ما هي مواعيد مباريات السعودية القادمة بالأولمبياد؟

سيلعب المنتخب السعودي مباراته القادمة أمام نظيره الألماني في الثانية والنصف من مساء يوم الأحد القادم بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نيسان.

وأما عن مباراته الأخيرة ضمن منافسات دور المجموعات، ستكون في الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء القادم، على ملعب سايتاما 2002.

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