أولتراس الرجاء يعلن مقاطعة السوبر الأفريقي

بطل المغرب بلا جماهيره أمام الترجي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن أولتراس نادي الرجاء المغربي مقاطعة بطولة السوبر الأفريقي في التاسع والعشرين الشهر المقبل بسبب إقامتها خارج القارة الأفريقية.

ويواجه الرجاء بصفته حاملاً لقب كأس الكونفدرالية نظيره الترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا الشهر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونشر أولتراس الفريق المغربي بياناً عبر صفحته على "فيسبوك" أعلن فيه مقاطعة المباراة للعبها خارج مكانها الأصلي، وتفضيل الأرباح على الجماهير.

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لقطة من الذاكرة.. قائد العربي باتيستوتا يصافح مارسيل ديسايي قائد الغرافة ©️🤝 pic.twitter.com/WQRbijnZ28 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019

المقاطعة هي الثانية لجماهير الرجاء المغربي هذا الموسم بعد عدم حضورهم ديربي العاصمة أمام الوداد الأخير على ملعب مراكش.

ويحتل الرجاء الترتيب الرابع في ترتيب البطولة الاحترافية المغربية برصيد 25 نقطة من 15 مباراة.