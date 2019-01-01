مانشستر سيتي يعلن شراء نادي صيني

بطل إنجلترا يتوسع في آسيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن مانشستر سيتي، بطل إنجلترا، عن شرائه لنادي شيسوان جوينوي بالدرجة الثالثة الصينية عبر مجموعة سيتي لكرة القدم التي تمثله.

ويبحث سيتي ومعظم أندية إنجلترا وأوروبا الكبرى عن التوسع في السوق الآسيوية في السنوات الأخيرة نظراً للأرباح المادية الكبيرة هناك.

وأعلن فيران سوريانو، المدير التنفيذي لسيتي، عن استحواذ النادي على شيسوان، وقال إنها خطوة مثيرة للأمام في سوق مهم يركز عليه النادي.

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وذكر أن ناديه يؤمن كثيراً بالكرة الآسيوية والصينية، وسيعمل على تطوير النادي واللاعبين الصينيين عبر خبرات سيتي الواسعة وعلاقاته، على حد قوله.

ويملك سيتي عدة أندية حول العالم عبر مجموعته الكروية، ومن ضمنها ميلبورن سيتي الأسترالي، نيويورك سيتي الأمريكي، أتلتيكو تورك الأوروجوياني، واستثمارات في يوكوهاما الياباني وجيرونا الإسباني.

ويلعب سيتي مساء الأربعاء أمام شالكه الألماني على ملعب الأخير ضمن ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.