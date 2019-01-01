كاراجر: التعادل السلبي نتيجة مميزة لصالح ليفربول

بايرن وليفربول فشلا في هز الشباك

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر جيمي كاراجر، قائد ليفربول السابق، أن تعادل الفريق السلبي مع بايرن ميونخ يعتبر نتيجة مميزة قبل مواجهة العودة في ألمانيا.

وتعادل الفريقان سلباً في مباراة حافلة بالفرص للطرفين، ويُلعب لقاء الإياب لدور الستة عشر لدوري الأبطال في مطلع مارس المقبل.

وقال كاراجر مع "فياسبورت": "ربما بايرن سيظن أنه خرج بنتيجة طيبة، وهذا صحيح، ليفربول لا يملك سجلاً طيباً خارج أرضه هذا الموسم والماضي".

وأكمل: "ولكن التعادل السلبي هو أفضل تعادل تخرج به، عدم التسجيل خارج الأرض سيطارد بايرن، ليفربول سيمتلك الثقة للتسجيل خارج أرضه".

كلوب يُعدد مكاسب التعادل مع بايرن ميونيخ

شباك أليسون ونوير خرجتا نظيفتان بعد لقاء اليوم.. ملخص المباراة! 📺#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/2OuakxxPDM — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019

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وواصل لاعب الفريق السابق: "هوملز كان رائعاً في الخلف، ولكن يدافع من العمق كثيراً، بايرن سيكون مطالباً بالهجوم ومدافعيه سيتقدمون للأمام وهذا سيمنح مساحات لثلاثي هجوم ليفربول".

وختم: "لا أظن النتيجة سيئة لليفربول، ومع عودة فان دايك باللقاء المقبل، سيكون الوضع مختلفاً، بايرن فريق مميز، ولكن من الجيد أنك لا تخسر أمامه بما يملك من خبرة ونجوم".

وسيستعيد ليفربول في لقاء العودة خدمات نجمه وقلب دفاعه فيرجيل فان دايك بعد تغيبه عن لقاء الثلاثاء بداعي الإيقاف.