"أوزيل رجل سيئ في غرفة الملابس وفي الملعب أيضًا"

أسطورة آرسنال يهاجم أوزيل

استهدف أسطورة آرسنال ليام برادي اللاعب المنبوذ مسعود أوزيل، مدعيًا أن النجم الدولي الألماني السابق ليس رجلًا جيدًا في غرفة الملابس وكذلك في الملعب.

يبدو أن أوزيل ليس له مستقبل في آرسنال، لأنه لم يشارك مع النادي منذ مارس الماضي وليس جزءًا من قائمة الفريق ولا يدخل في خطط ميكيل أرتيتا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتر العلاقة مخيب للآمال لجميع المعنيين بالنادي، حيث أن أوزيل هو أحد أكثر اللاعبين الموهوبين في اللعبة وكان أحد أهم صفقات آرسنال في العقد الأخير على الإطلاق.

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وحول ذلك، قال برادي أسطورة آرسنال: "لا ألوم أرتيتا على ما يحدث مع مسعود أوزيل، قد منح اللاعب الألماني الكثير من الفرص لمدة شهرين ولكنه لم يثبت جدراته بها"

برادي أحد أساطير النادي والذي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع آرسنال في عام 1979، وخاض 307 مباراة مع النادي وحصل على لقب ثامن أعظم لاعب في تاريخه.

وأضاف الرجل: "أوزيل صدم الجميع في آرسنال خلال الشهور الأخيرة التي كان يلعب فيها، إنه ليس رجلاً جيدًا في غرفة الملابس، وكذلك ليس رجلاً جيدًا في الملعب"

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وكانت توتو سبورت قد كشفت عن وجود رغبة من قبل نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات أوزيل في ظل عدم مشاركته مع آرسنال منذ بداية الموسم الحالي.